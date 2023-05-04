Малыши оказались запертыми на автомойке Olerex, их мать побежала за помощью

6 апреля Катерин (фамилия известна редакции – прим. автора) впервые решила воспользоваться услугой портальной автомойки, чтобы предложить своим детям – двух и четырех лет – что-нибудь новое и увлекательное. Заплатив за услугу, около 18:00 Катерин заехала на портальную автомойку Olerex, расположенную на улице Яама в Тарту. Там ее машина была обрызгана мыльным раствором, но на этом дело и ограничилось. Автоматическая система просто перестала работать, двери мойки оказались заперты.