Правительство решило частично продлить срок срочной службы

На заседании в четверг правительство приняло решение частично продлить срочную службу до 11 месяцев, пишет ERR.
Законопроект направлен на изменение продолжительности срочной службы службы. Согласно действующему положению продолжительность военной службы составляет восемь месяцев, за исключением установленного положением перечня специальностей, продолжительность обучения по которым составляет 11 месяцев.
Законопроект предполагает отказаться от перечня конкретных профессий, для обучения которым требуется 11 месяцев военной службы, и вместо этого устанавливает общий принцип в 11 месяцев обучения для профессий, требующих обширной военной подготовки или практики.
Другим изменением является от 11 до 12 месяцев военной службы для тех призывников, которые, помимо приобретения специальности, требующей обширной военной подготовки или практики, назначаются на военную должность в части постоянной готовности во время прохождения военной службы.