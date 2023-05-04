Норвежский нападающий побил абсолютный рекорд Премьер-лиги по количеству забитых мячей в одном сезоне

Холанд превзошел Энди Коула, который забил 34 гола в 40 матчах в сезоне-1993/1994, и Алана Ширера (34 гола в сезоне-1994/1995) – эти рекорды держались 29 лет.

Кстати, у Холанда еще есть шанс побить собственный рекорд. «Манчестер Сити» предстоит сыграть еще пять матчей в английской премьер-лиге. В последних пяти матчах чемпионата норвежец забил семь мячей. Всего в этом году Холанд забил 51 гол в футболке «Сити» во всех сериях.