Черновик готов ⟩ Сигне Рийсало направила на согласование проект поправок к Закону о совместном проживании

По словам Сигне Рийсало, принятие Закона о совместном проживании в 2014 году стало важным шагом к обеспечению равных возможностей для всех жителей Эстонии в устройстве своей жизни. К сожалению, для полной реализации этого закона осталось нереализованным внесение необходимых изменений в другие законы, принятие так называемых имплементационных актов откладывалось на годы.

«Государство дало одной части общества возможность регистрировать совместное проживание, но в то же время при реализации своих прав оно только усилило правовую неразбериху, поскольку начались ненужные правовые споры, длящиеся годами. Мы намерены покончить с этой путаницей и хотим установить равенство в браке, то есть позволить двум совершеннолетним лицам вступать в брак независимо от их пола», – пояснила министр Рийсало.

«Равноправие в браке, которое позволяет однополым парам вступать в брак и пользоваться полной защитой закона, является шагом вперед к равенству», – подчеркнула она.

В целях установления брачного равенства слова «мужчина и женщина» в Законе о семье в статье о понятии брака предлагается заменить словами «два физических лица».