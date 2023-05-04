В четверг министр социальной защиты Сигне Рийсало направила на межведомственное согласование проект, согласно которому два совершеннолетних человека могут вступить в брак независимо от их пола. Также, наряду с оформлением брака, сохранится возможность заключения договора о совместном проживании.
Черновик готов ⟩ Сигне Рийсало направила на согласование проект поправок к Закону о совместном проживании
По словам Сигне Рийсало, принятие Закона о совместном проживании в 2014 году стало важным шагом к обеспечению равных возможностей для всех жителей Эстонии в устройстве своей жизни. К сожалению, для полной реализации этого закона осталось нереализованным внесение необходимых изменений в другие законы, принятие так называемых имплементационных актов откладывалось на годы.
«Государство дало одной части общества возможность регистрировать совместное проживание, но в то же время при реализации своих прав оно только усилило правовую неразбериху, поскольку начались ненужные правовые споры, длящиеся годами. Мы намерены покончить с этой путаницей и хотим установить равенство в браке, то есть позволить двум совершеннолетним лицам вступать в брак независимо от их пола», – пояснила министр Рийсало.
«Равноправие в браке, которое позволяет однополым парам вступать в брак и пользоваться полной защитой закона, является шагом вперед к равенству», – подчеркнула она.
В целях установления брачного равенства слова «мужчина и женщина» в Законе о семье в статье о понятии брака предлагается заменить словами «два физических лица».
Помимо брака, у людей также есть возможность заключить соглашение о совместном проживании. Подобным соглашением зарегистрированным партнерам гарантируется право голоса при принятии решений, касающихся их партнера и, в случае необходимости, право на получение пособий и компенсаций. Парам, заключившим договор о совместном проживании, также предоставляется возможность перехода к браку в упрощенном порядке.
При заключении брака и зарегистрированном совместном проживании пары имеют права и обязанности, которые не распространяются на пары, состоящие в отношениях, не состоящих в браке. В основном они связаны с получением пособий, собственности, жилья и установлением происхождения.
Например, в случае смерти зарегистрированного партнера или супруга это помогает избежать ситуации, когда при отсутствии завещания сожитель не имеет права наследования, и все активы автоматически переходят родственникам партнера.
Также супружеская или партнерская помощь используется для установления ранее выраженных намерений, когда супруг или зарегистрированный партнер находится в бессознательном состоянии или не может использовать свою волю для принятия решения о принятии лечения – или об отказе от лечения.
Согласно отчету Эстонского центра по правам человека, права представителей сообщества ЛГБТ+ в Эстонии улучшились по сравнению с прошлым, согласно исследованию, проведенному Европейским агентством по основным правам в 2020 году, но люди по-прежнему довольно сдержанно относятся к своей идентичности. Почти половина респондентов подвергались притеснениям, а каждый десятый за последние пять лет был жертвой физического или сексуального насилия.
Министерства и ведомства могут высказаться по предложенному пакету поправок до 9 мая.