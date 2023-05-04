Любителям нарушать больше не удастся избежать штрафов, полученных в Европе

Сегодня правительство утвердило пакет Евроcоюза по безопасности дорожного движения, который облегчает трансграничный обмен информацией в случае нарушения требований безопасности дорожного движения и введение общенациональных запретов на вождение для нарушителей, а также запуск единого портала штрафов.
Эстония поддерживает установление запрета на вождение на территории Европейского союза и его взаимное признание государствами-членами при совершении серьезных нарушений требований безопасности дорожного движения. Серьезные правонарушения включают вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, превышение разрешенной скорости движения и ДТП, повлекшее за собой смерть или причинение серьезного вредя здоровью.
В случае нарушений лишение права управления автомобилем в будущем будет применяться на всей территории ЕС, т. е. нарушение, совершенное в одном государстве-члене, и последующее лишение права управления государством-членом будет действовать во всех странах-членах ЕС. Это требование будет применяться к серьезным нарушениям правил дорожного движения.
Также будут гармонизированы содержимое штрафных квитанций и правила доставки уведомлений о штрафах: в будущем в ЕС должна быть возможность оплачивать штрафы через единый ИТ-портал. Помимо превышения скорости и вождения в нетрезвом виде, нарушениями также будут считаться, например, соблюдение недостаточной дистанции, опасный обгон, пересечение сплошной полосы, движение в встречном направлении.
Европейская комиссия хочет модернизировать требования к водительским удостоверениям и улучшить трансграничное соблюдение правил дорожного движения. С законодательными изменениями планируется, в том числе, ввести в ЕС цифровые водительские права, которые можно будет предъявлять, например, через смартфон. Параллельно сохранится и возможность выдачи физического водительского удостоверения.
Кроме того, для новых водителей будет введен обязательный двухлетний испытательный срок с момента сдачи экзамена по вождению, в течение которого будет установлена нулевая терпимость к вождению в нетрезвом виде.
С 17 лет можно будет пройти обучение вождению, водить машину с сопровождающим и сдать экзамен на получение водительских прав. Требования к здоровью для получения водительских прав также будут пересмотрены.
Правительство в целом поддержало поправки и предложения и увидело в них, в том числе, положительное влияние на снижение административной нагрузки Транспортного департамента и упрощение расследования нарушений правил дорожного движения.
В то же время Эстония с помощью директивы о водительских правах предлагает разрешить управлять автотранспортным средством категории B с сопровождающим на всей территории ЕС с 16 лет и упростить требования к сопровождающему в соответствии с действующим в Эстонии законодательством. Эстония также поддерживает продление административного срока действия некоторых категорий водительских прав до 15 лет.
Пакет безопасности дорожного движения направлен на сокращение числа смертей на дорогах и повышение безопасности на европейских дорогах. Число смертей на дорогах в ЕС снизилось на 61,5 процента, с примерно 51 400 в 2001 году до примерно 19 800 случаев в 2021 году.
Однако этого недостаточно, и из-за замедления числа смертей на дорогах после 2014 года министры транспорта ЕС приняли министерскую декларацию по безопасности дорожного движения на неофициальном заседании Совета по транспорту в Валлетте в марте 2017 года, на котором государства-члены призвали европейскую Комиссию изучить вопрос об укреплении правовой базы ЕС в области безопасности дорожного движения, чтобы обеспечить сокращение числа смертей на дорогах.