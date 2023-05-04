Любителям нарушать больше не удастся избежать штрафов, полученных в Европе

С 17 лет можно будет пройти обучение вождению, водить машину с сопровождающим и сдать экзамен на получение водительских прав. Требования к здоровью для получения водительских прав также будут пересмотрены.

Правительство в целом поддержало поправки и предложения и увидело в них, в том числе, положительное влияние на снижение административной нагрузки Транспортного департамента и упрощение расследования нарушений правил дорожного движения.

В то же время Эстония с помощью директивы о водительских правах предлагает разрешить управлять автотранспортным средством категории B с сопровождающим на всей территории ЕС с 16 лет и упростить требования к сопровождающему в соответствии с действующим в Эстонии законодательством. Эстония также поддерживает продление административного срока действия некоторых категорий водительских прав до 15 лет.

Пакет безопасности дорожного движения направлен на сокращение числа смертей на дорогах и повышение безопасности на европейских дорогах. Число смертей на дорогах в ЕС снизилось на 61,5 процента, с примерно 51 400 в 2001 году до примерно 19 800 случаев в 2021 году.