Переехавшая из Таллинна в Локса Екатерина приступила к ремонту и созданию в квартире интерьера по своему вкусу. К счастью для Екатерины, новое жилье было в хорошем состоянии, и ей не пришлось беспокоиться о большом ремонте.
ДО И ПОСЛЕ ⟩ Переехав в Локса, Екатерина за короткий срок и небольшие деньги превратила квартиру в уютное гнездышко
«В квартире, куда я переехала, ванная, туалет и кухня находятся в относительно хорошем состоянии, и о ремонте в этих помещениях я подумаю позже», - объяснила она.
Будучи любительницей скандинавского стиля, Екатерина, придавая своему дому новое лицо, следовала трем принципам: простота, функциональность и удобство. Она рассказывает, что интерьер ее объединенной со спальней гостиной начался с письменного стола, который она сделала сама осенью прошлого года. «Новую мебель выбирала уже подходящую к столу. Ящики стола я получила на Facebook за шоколадку и сразу поняла, что хочу покрасить их в черный цвет минеральной краской Fusion. Ручки купила в Depo, а столешница вырезана из старой доски», - рассказала она.
В комнате дочери заново покрыли одну стену краской, цвет которой дочь выбрала сама. «Она также выбрала в мебельном магазине Gigant диван эстонского производства. Он хорошо сочетался со шкафами и столом серии PAX, купленными в IKEA», — вспоминает Екатерина. Стены гостиной и прихожей обновили краской из серии Alpina Farbrezepte. Согласно описанию производителя, это первоклассные интерьерные краски, идеально подходящие для покраски или ремонта стен. Как правило, достаточно одного слоя краски, которая очень быстро сохнет.
«Перед покраской стены пришлось зашпаклевать и зашкурить. На краски, шпаклевку и прочие подобные вещи ушло около 300 евро В моей комнате поменяли выключатели и розетки на темной стене», - объяснила она.
Инструменты, необходимые для ремонтных работ, Екатерина купила в Depo, но мебель - из IKEA по двум причинам: во-первых, этот стиль ей по вкусу, а во-вторых, IKEA предлагает быструю доставку прямо в квартиру.
«Процесс еще продолжается, но близится к завершению. Осталось сделать несколько настенных полок в комнату моей дочери, материалы уже куплены в Bauhaus, а также нужно привести в порядок балкон. Полки придется делать самим, потому что в IKEA не было полок подходящей длины. Также необходимо провести генеральную уборку», — описывает предстоящий объем работы Екатерина.
По словам Екатерины, на материалы для ремонта ушло около 300 евро. Гораздо дороже стоило меблировать квартиру и создать интерьер, на это было потрачено 6000-6500 евро.