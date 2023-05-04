ДО И ПОСЛЕ ⟩ Переехав в Локса, Екатерина за короткий срок и небольшие деньги превратила квартиру в уютное гнездышко

«В квартире, куда я переехала, ванная, туалет и кухня находятся в относительно хорошем состоянии, и о ремонте в этих помещениях я подумаю позже», - объяснила она.

Стены гостиной, совмещенной со спальней, были заново окрашены. Новая мебель и декор помогли сделать комнату по-домашнему уютной. Например, эффектные шторы были куплены в магазине Pepco, а ковры - в мебельном магазине Gigant. Фото: Erakogu

Будучи любительницей скандинавского стиля, Екатерина, придавая своему дому новое лицо, следовала трем принципам: простота, функциональность и удобство. Она рассказывает, что интерьер ее объединенной со спальней гостиной начался с письменного стола, который она сделала сама осенью прошлого года. «Новую мебель выбирала уже подходящую к столу. Ящики стола я получила на Facebook за шоколадку и сразу поняла, что хочу покрасить их в черный цвет минеральной краской Fusion. Ручки купила в Depo, а столешница вырезана из старой доски», - рассказала она.

Что касается спальной зоны, то выключатели и розетки также были заменены, чтобы лучше соответствовать новому цвету. Золотистые декоративные украшения над кроватью Екатерина купила в Prisma. Сначала они были белыми. Сначала она покрасила их под цвет стен, а затем добавила «золота». Фото: Erakogu

В комнате дочери заново покрыли одну стену краской, цвет которой дочь выбрала сама. «Она также выбрала в мебельном магазине Gigant диван эстонского производства. Он хорошо сочетался со шкафами и столом серии PAX, купленными в IKEA», — вспоминает Екатерина. Стены гостиной и прихожей обновили краской из серии Alpina Farbrezepte. Согласно описанию производителя, это первоклассные интерьерные краски, идеально подходящие для покраски или ремонта стен. Как правило, достаточно одного слоя краски, которая очень быстро сохнет.

В комнате дочери появилась эффектная акцентная стена. Фото: Erakogu