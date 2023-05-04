Драма завершается. Джоковича наконец пустят в США

Правительство США сообщило, что с 11 мая в страну будут допускаться и те, кто не привит от коронавирусной инфекции. Это дает возможность известнейшему сербскому теннисисту Новаку Джоковичу возможность принять участие в турнире US Open.
В прошлом году у Джоковича было множество проблем с участием в разных турнирах, поскольку теннисист не был вакцинирован от коронавируса. Он пропустил турниры в австралии и США.
Этой весной Докович также хотел принять участие на прошедшем в США Индиан Уэллсе и турнире Майами, но не получил от властей штатов спецразрешения. С 11 мая ему нет больше необходимости ходатайствовать о спецпропуске.
35-летний Джокович является одним из успешнейших теннисистов на US Open. За всю свою карьеру он трижды побеждал на этом турнире. В этом году он также будет одним из фаворитов турнира.
Ключевые слова