Драма завершается. Джоковича наконец пустят в США

В прошлом году у Джоковича было множество проблем с участием в разных турнирах, поскольку теннисист не был вакцинирован от коронавируса. Он пропустил турниры в австралии и США.

Этой весной Докович также хотел принять участие на прошедшем в США Индиан Уэллсе и турнире Майами, но не получил от властей штатов спецразрешения. С 11 мая ему нет больше необходимости ходатайствовать о спецпропуске.