Из-за аварии целый город остался без воды

«Случилось так, что 300-миллиметровая водопроводная труба, идущая от станции водоснабжения Унимяэ, на улице Калеви прорвалась», – сказал Сааремяэль. В настоящее время техники выясняют, что произошло, после чего приступают к ликвидации аварии.

По словам члена правления AS Kuressaare Veevärk, сейчас сложно прогнозировать, сколько продлятся ремонтные работы, но, скорее всего, на это уйдет целый день.

В 12:50 стало известно, что большинству потребителей Курессааре вода вернется в ближайшее время, как только насосы снова смогут наполнить трассу водой. Здание Saare KEK и здание Klotoidi T-ärimaja пока останутся без воды.

Авария произошла в тот момент, когда во время обновления трассы на улице Калеви прорвалась труба рядом с той, которую меняли.

В 12:55 Айн Сааремяэль сообщил, что водоснабжение будет восстановлено к 15:00