Галерея ⟩ Как простые люди: король и королева Швеции отправились в Тарту на поезде

Высоких гостей в четверг в 11:25 торжественно встретили на Ратушной площади Тарту, где их приветствовал мэр города Урмас Клаас и все желающие тартусцы.

От Ратушной площади гости прошли к главному зданию Тартуского университета, где их приветствовал ректор вуза Тоомас Ассер. Вместе с президентом Карисом король Швеции посетил Центр «Дельта» Тартуского университета, где гостям будут представлены возможности для предпринимательства, основанного на научных знаниях.

Королевская чета и президент с супругой также побывают Университет естественных наук Эстонии, где встретятся с профессором Института сельского хозяйства и окружающей среды Юло Нийнеметсом. В дендрарии Университета естественных наук король Швеции посадит саженец дуба.

В завершение визита президент Карис проводит для королевской четы экскурсию по Эстонскому национальному музею, директором которого он был в свое время. Там же, перед зданием музея, состоится церемония завершения визита короля и королевы Швеции в Эстонию.