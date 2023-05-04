Галерея ⟩ Как простые люди: король и королева Швеции отправились в Тарту на поезде

Шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия, находящиеся с визитом в Эстонии, в четверг вместе с президентом Аларом Карисом и его супругой Сирье Карис отправились на поезде с Балтийского вокзала в Таллинне в Тарту. Основное внимание визита в Тарту будет уделено сотрудничеству Эстонии и Швеции в области образования, науки и инноваций.
Высоких гостей в четверг в 11:25 торжественно встретили на Ратушной площади Тарту, где их приветствовал мэр города Урмас Клаас и все желающие тартусцы.
От Ратушной площади гости прошли к главному зданию Тартуского университета, где их приветствовал ректор вуза Тоомас Ассер. Вместе с президентом Карисом король Швеции посетил Центр «Дельта» Тартуского университета, где гостям будут представлены возможности для предпринимательства, основанного на научных знаниях.
Королевская чета и президент с супругой также побывают Университет естественных наук Эстонии, где встретятся с профессором Института сельского хозяйства и окружающей среды Юло Нийнеметсом. В дендрарии Университета естественных наук король Швеции посадит саженец дуба.
В завершение визита президент Карис проводит для королевской четы экскурсию по Эстонскому национальному музею, директором которого он был в свое время. Там же, перед зданием музея, состоится церемония завершения визита короля и королевы Швеции в Эстонию.
Супруга президента Сирье Карис и королева Сильвия посетят семейный центр Таммисту недалеко от Тарту, принадлежащий Эстонскому фонду Ågrenska. Королева Сильвия является покровительницей Шведского семейного центра Ågrenska.