9 мая в 12:00 образовательное и молодежное объединение «Открытая Республика» проводит в Нарвском колледже конференцию, посвященную Дню Европы: «История, которая объединяет».
Катри Райк: 9 мая не размахивают флагами чужих стран, не носят георгиевскую ленту и не произносят речей
О понимании новейшей истории и обучении ей в школе будут говорить историк и мэр Катри Райк, писатель и режиссер Имби Паю, директора новых государственных гимназий Нарвы Тейви Габриэль и Ирене Кяосаар, а также учитель истории и обществоведения Павел Найденов.
По оценке Катри Райк, 9 мая в этом году пройдет схожим с прошлым годом образом, так как местные жители уже привыкли к новой реальности и поняли, что это не было проектом одного года.
«Я имею ввиду, что 9 мая не размахивают флагами чужих стран, не носят георгиевскую ленту, не произносят речей и не устраивают концертов. 8 и 9 мая – это дни памяти, когда мы вспоминаем тех людей, которые погибли во Второй мировой войне. И зачастую истории семей в Нарве таковы, что один дедушка или прадедушка погиб по одну сторону, а второй по вторую. Поэтому это тихий день, когда мы вспоминаем тех, кого с нами больше нет, кто отдал свою жизнь, здоровье, молодость за то, чтобы мы сегодня жили в свободной Эстонии», – сказала Райк.
По словам Райк, взгляды нарвитян на Первую мировую войну и Трудовую коммуну уже в основном одинаковые, а в вопросе Второй мировой войны люди продолжают быть очень чувствительными.
«Я считаю, что об этих вещах нужно говорить, нужно друг друга слушать, нужно думать об истории своей семьи, это помогает нам понять те сложные события. Я уверена, что в этом году много цветов появится на месте, где стоял танк. Но отнесемся к этому спокойно – это боль и рана в сердцах людей. Но, как мы знаем, время лечит все раны», – добавила она.
Мэр убеждена, что если удастся начать обсуждать тяжелые события новейшей истории спокойно, без эмоций, обвинений и упреков, то мы уже сделаем большой шаг вперед.
«Мы в Нарве в тяжелые времена достигли успеха тем, что много говорили друг с другом. Например, когда началась война в Украине и прибыли первые военные беженцы, то настроения в городе были непростые. Местные говорили, что не хотят сюда этих украинцев. Но сразу начали в ощутимых количествах приносить гуманитарную помощь и помогать людям. Я верю, что трудности скорее сплачивают людей, но это длинный путь, в который мы все должны вложиться, так что успех и взаимопонимание не придут за один день. В общем-то нет другого рецепта, как только говорить и объяснять», – отметила Райк.