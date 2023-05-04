Катри Райк: 9 мая не размахивают флагами чужих стран, не носят георгиевскую ленту и не произносят речей

О понимании новейшей истории и обучении ей в школе будут говорить историк и мэр Катри Райк, писатель и режиссер Имби Паю, директора новых государственных гимназий Нарвы Тейви Габриэль и Ирене Кяосаар, а также учитель истории и обществоведения Павел Найденов.

По оценке Катри Райк, 9 мая в этом году пройдет схожим с прошлым годом образом, так как местные жители уже привыкли к новой реальности и поняли, что это не было проектом одного года.

«Я имею ввиду, что 9 мая не размахивают флагами чужих стран, не носят георгиевскую ленту, не произносят речей и не устраивают концертов. 8 и 9 мая – это дни памяти, когда мы вспоминаем тех людей, которые погибли во Второй мировой войне. И зачастую истории семей в Нарве таковы, что один дедушка или прадедушка погиб по одну сторону, а второй по вторую. Поэтому это тихий день, когда мы вспоминаем тех, кого с нами больше нет, кто отдал свою жизнь, здоровье, молодость за то, чтобы мы сегодня жили в свободной Эстонии», – сказала Райк.

По словам Райк, взгляды нарвитян на Первую мировую войну и Трудовую коммуну уже в основном одинаковые, а в вопросе Второй мировой войны люди продолжают быть очень чувствительными.