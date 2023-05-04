Кылварт: правительство хочет увеличить государственные доходы за счет местных самоуправлений

Кроме того, союз по сути не был вовлечен в обсуждение. По словам председателя правления ELVL Михаила Кылварта, в правительстве хотят изменить налоговое законодательство в спешке, игнорируя надлежащую законотворческую практику. «Согласно постановлениям правительства, законопроект должен быть согласован с Союзом городов и волостей, так как существенно затрагивает права, обязанности и задачи местных самоуправлений. Государство должно привлекать муниципалитеты к затрагивающему их законодательству и предоставлять им разумное время для ознакомления с проектами, их анализа и внесения предложений. На данный момент этого не сделано», - сказал Кылварт.

По предварительным наблюдениям ELVL, предлагаемые изменения затрагивают бюджеты местных самоуправлений, поэтому изменения требуют дополнительной оценки воздействия. В частности, изменения в Законе о НСО (увеличение ставки налога с оборота на 2%) имеют прямое влияние, значительно увеличивая расходы местных органов власти до миллионов евро. Фактические затраты зависят как от эксплуатационных расходов, так и от объема инвестиций местного самоуправления. По сути, это увеличение государственных доходов, в том числе за счет органов местного самоуправления, что противоречит цели переговоров с государством по увеличению финансовых возможностей и самостоятельности органов местного самоуправления.

Председатель правления союза также обратил внимание на то, что согласно замечаниям, сделанным Таллинном, не представляется возможным согласовать и согласиться с предлагаемым повышением НСО на услугу размещения. «Снижение конкурентоспособности предприятий туристического сектора Эстонии оказывает значительное влияние на трудовую занятость. Это касается не только услуг размещения, но и более широкого сектора, связанного с туризмом», - сказал Кылварт.