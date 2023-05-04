Alexela снижает цены на газ

Alexela снизит цену на газ для бытовых потребителей в пакете с переменной ценой задним числом с 1 апреля до 0,68 евро и с июня до 0,63 евро за кубометр с налогом с оборота. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«Цены на мировом рынке продолжают снижаться, и относительно высокий уровень заполнения газохранилищ также способствовал снижению цен. Сочетание этих факторов дало нам возможность снизить цену на бытовой газ для наших клиентов задним числом с апреля, чтобы они могли сэкономить на ежемесячных расходах на электроэнергию», – сказал Кальви Ныу, руководитель энергетического портфеля Alexela.
До сегодняшнего снижения цен задним числом цена газа в пакете с переменной ценой в апреле составляла 0,79 евро за кубометр. «На данный момент позитивным моментом является то, что в ближайшей перспективе может сохраниться более благоприятный уровень цен», – сказал представитель энергетической компании Alexela.
Задним числом, с 1 апреля цена на газ в отечественной энергетической компании в пакете с переменной ценой составит 0,68 евро за кубометр, такая же цена будет и в мае, а с 1 июня она снизится до 0,63 евро за кубометр. Цены включают налог с оборота.