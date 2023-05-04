Alexela снижает цены на газ

«Цены на мировом рынке продолжают снижаться, и относительно высокий уровень заполнения газохранилищ также способствовал снижению цен. Сочетание этих факторов дало нам возможность снизить цену на бытовой газ для наших клиентов задним числом с апреля, чтобы они могли сэкономить на ежемесячных расходах на электроэнергию», – сказал Кальви Ныу, руководитель энергетического портфеля Alexela.

До сегодняшнего снижения цен задним числом цена газа в пакете с переменной ценой в апреле составляла 0,79 евро за кубометр. «На данный момент позитивным моментом является то, что в ближайшей перспективе может сохраниться более благоприятный уровень цен», – сказал представитель энергетической компании Alexela.