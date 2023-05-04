ФОТО ⟩ Посмотрите, как после огромной инвестиции будет выглядеть Lasnamäe Centrum

«В этом году Lasnamäe Centrum отмечает 20-летие своей деятельности, и наши арендаторы и посетители ждут обновлений. Из-за коронакризиса и возникшей в то время нехватки строительных материалов нам пришлось немного отложить работы, но сейчас время пришло», - руководитель Lasnamäe Centrum пояснила Теана Башкирцева.

В ходе реконструкции будут обновлены основные помещения общего пользования, заменены техносистемы, модернизирован интерьер и архитектура, обновлены потолки, полы и освещение. Входы в магазины станут современнее, а зоны отдыха уютнее.

Фото: Postimees

«Большинство наших арендаторов уже обновили интерьеры своих магазинов, а теперь пришло время обновить и зоны общего пользования, чтобы создать единую, гармоничную торговую среду», - пояснила Башкирцева. В центре будут также установлены дополнительные мансардные окна, чтобы внутрь проникало больше естественного света.

Центр также станет светлее благодаря обновленному главному входу, который станет более просторным и высоким и будет построен из стекла. Перед входом будет создана безопасная и уютная зона с навесом, закрытая для автомобилей. Часть фасада будет покрыта типичным для Ласнамяэ доломитом. На входе будут установлены уникальные в Эстонии светодиодные экраны, способные отображать 3D-видео.