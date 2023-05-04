На бывшем еврейском кладбище открыта памятная табличка

Выступая на церемонии открытия, Моника Хауканымм, старейшина Кесклинн, сказала, что в городском пространстве сохранились как хорошие, так и трудные времена. «От бывшего еврейского кладбища после Второй мировой войны мало что осталось, а потом оно превратилось в бесполезный пустырь. Здорово, что мы можем вернуть этому месту красоту и достоинство, - сказал Хауканымм. - Город вокруг нас рассказывает историю обо всех нас - людях и сообществах, которые здесь живут. Не только о том, что происходит сегодня, но и о событиях давних лет. Когда-то наши прадеды были сыновьями, которые продолжали истории своих предков, а сегодняшняя молодежь позаботится об этом».