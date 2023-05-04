На бывшем еврейском кладбище открыта памятная табличка

Сегодня на Cтаром еврейском кладбище на улице Магазини в Таллинне была установлена памятная табличка в честь Эстонии, Израиля и 35-летия восстановления Эстонской еврейской общины.
На памятной табличке написано: «Чтобы грядущее поколение - сыновья, которые родятся - узнали, встали и рассказали своим сыновьям».
Выступая на церемонии открытия, Моника Хауканымм, старейшина Кесклинн, сказала, что в городском пространстве сохранились как хорошие, так и трудные времена. «От бывшего еврейского кладбища после Второй мировой войны мало что осталось, а потом оно превратилось в бесполезный пустырь. Здорово, что мы можем вернуть этому месту красоту и достоинство, - сказал Хауканымм. - Город вокруг нас рассказывает историю обо всех нас - людях и сообществах, которые здесь живут. Не только о том, что происходит сегодня, но и о событиях давних лет. Когда-то наши прадеды были сыновьями, которые продолжали истории своих предков, а сегодняшняя молодежь позаботится об этом».
«Это место имеет историческое значение для всех эстонских евреев, место прошлого, настоящего и, самое главное, будущего. Мы уверены, что оно станет достойным местом упокоения, куда люди будут приходить, чтобы собраться с мыслями или почтить память усопших», - сказала Алла Якобсон, председатель еврейской общины Эстонии.
Считается, что еврейское кладбище было построено в конце 18 века. Между 1870 и 1880 годами территорию обнесли известняковой стеной, построили ворота, сторожку и часовню, а позже - похоронную капеллу. В 1920-х годах кладбище перестало принимать новые участки, когда было открыто новое еврейское кладбище на Рахумяэ. Старое кладбище было снесено в 1960-х годах, а на его месте в 1967 году был построен технический комплекс автобазы. В течение десятилетий он использовался как ремонтная мастерская, а летом 2012 года пустующие здания были снесены.