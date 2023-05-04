Олимпийская чемпионка покончила с собой. Ей было всего 32 года

СМИ сообщают, что в возрасте 32 лет ушла из жизни Тори Боуи – легкоатлетка, олипийская чемпионка, выигравшая на Олимпиаде в Рио в 2016 году три медали: золото по итогам эстафеты 4х100 м, а также серебро на стометровке и бронзу на дистанции 200 м.