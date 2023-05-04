Олимпийская чемпионка покончила с собой. Ей было всего 32 года

СМИ сообщают, что в возрасте 32 лет ушла из жизни Тори Боуи – легкоатлетка, олипийская чемпионка, выигравшая на Олимпиаде в Рио в 2016 году три медали: золото по итогам эстафеты 4х100 м, а также серебро на стометровке и бронзу на дистанции 200 м.
В 2017 году в Лондоне она завоевала титул чемпионки мира по легкой атлетике в беге на 100 метров.
Источник сообщает, что предположительно, она покончила жизнь самоубийством. В 2017 году она признавалась, что была близка к суициду, но ее жизнь спас спорт.
Ее управляющая компания Icon Management опубликовала заявление, в котором говорится: "Мы потеряли клиента, близкого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионом… маяком света, который сиял так ярко! Мы по-настоящему убиты горем, и наши молитвы с ее семьей и друзьями".