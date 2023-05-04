В Ида-Вирумаа погиб рабочий

Rus.Postimees.ee112В Ида-Вирумаа погиб рабочийBNS4 мая 2023, 15:09Facebook TwitterComments Свеча. Фото: Elmo RiigВ среду в волости Тойла было обнаружено тело рабочего, полиция расследует обстоятельства несчастного случая на производстве.Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. В среду в полицию поступило сообщение, что в поселке Кукрузе обнаружено тело рабочего.Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в ходе уголовного производства.Facebook TwitterComments Ключевые словаполициятойлакукрузепресс-служба Департамента полиции и погранохраныPекомендуем