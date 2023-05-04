Чт, 4.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

В Ида-Вирумаа погиб рабочий

BNS
Facebook Twitter
Comments
Свеча.
Свеча. Фото: Elmo Riig

В среду в волости Тойла было обнаружено тело рабочего, полиция расследует обстоятельства несчастного случая на производстве.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. В среду в полицию поступило сообщение, что в поселке Кукрузе обнаружено тело рабочего.

Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в ходе уголовного производства.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх