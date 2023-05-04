Баснословные деньги ⟩ Мошенник-самозванец похитил у женщины тысячи евро

Об этом сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, отметив, что в среду в полицию обратилась 44-летняя женщина с жалобой на то, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он заявил женщине, что кто-то якобы пытался снять деньги с ее банковского счета.