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Баснословные деньги ⟩ Мошенник-самозванец похитил у женщины тысячи евро

BNS
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Мошенники. Иллюстративное фото
Мошенники. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Преступник, выдававший себя за полицейского, выманил у женщины коды доступа к банковскому счету и похитил с него 9 999 евро.

Об этом сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, отметив, что в среду в полицию обратилась 44-летняя женщина с жалобой на то, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он заявил женщине, что кто-то якобы пытался снять деньги с ее банковского счета.

Далее разговор был переадресован предполагаемому сотруднику Банка Эстонии, которому она сообщила свои коды доступа к счету - PIN1 и PIN2. Позже выяснилось, что со счета женщины на чужие расчетные счета было совершено три перевода на общую сумму 9 999 евро.

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