И снова неудача. Канепи не сумела выйти в четвертьфинал турнира ITF

Первая ракетка Эстонии, Кайя Канепи (WTA 63) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира ITF в немецком Висбадене с призовым фондом 100 000 долларов США, передает Rus.ERR.
В четверг, 4 мая, в матче второго круга она в двух сетах уступила занимающей 211-е место в мировом рейтинге Далиле Якупович из Словении - 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.
На турнире в Висбадене Кайа Канепи получила первый номер посева. Она единственной из участниц входила в первую сотню мирового рейтинга.