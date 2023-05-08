Глобальный план ⟩ Украинские лидеры мнений предложили условия мира

Мы пока делаем недостаточно чтобы объяснить странам «глобального Юга» колониальную сущность и советского, и нынешнего российского режима. Мы должны донести до них, что Россия сама держит свои колонии в наихудшем положении. Сегодня в первую очередь гибнут в Украине представители коренных народов. Это колониализм в его худшем виде.

Глава Фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова с начала полномасштабного российского вторжения в Украину работает на тем, чтобы буряты отказывались от участия в агрессивной войне и возвращались домой. Фото: Facebook

-Даже если предположить, что под влиянием ухудшающихся условий в РФ какие-то народы начнут быстро формировать национальные движения, я все равно не представляю, как это может привести не то что к отделению, но даже к реальной федерализации. В субъектах федерации коренные народы практически нигде не составляют большинства, кроме Северного Кавказа, разве что...

Здесь важно иметь ввиду ряд процессов. Во-первых, я бы не стал так уж доверять статистике. Если российская статистика в этом году констатировала уменьшение доли русских в России, это значит, что этот процесс уменьшения их численности уже просто нельзя скрыть.

Во-вторых исходные данные были не вполне точны. От одной переписи к другой численность коренных народов так резко падала, будто у них была война или чума. На самом деле миллионы людей просто записывались русскими, так легче было жить. Украина тоже этот процесс русификации и по языку, и по паспорту, в свое время пережила. Этот процесс проходил во всех республиках.