Глобальный план ⟩ Украинские лидеры мнений предложили условия мира

Группа ученых, журналистов и общественных активистов Украины представила свое комплексное видение послевоенного сосуществования - «Манифест устойчивого мира». Rus.Postimees поговорил с одним из авторов манифеста - Валерием Пекарем - о том, как достичь в будущем устойчивого мира, как должна измениться Россия, и какова может быть роль российских либеральных активистов в ее будущем.
Комплексное видение послевоенной картины мира – «Манифест устойчивого мира: Мир после нашей победы» – охватывает вопросы правосудия (наказание преступников, возмещение ущерба, снижение статуса России в международных организациях), и обеспечение устойчивого мира на будущее без возможности повторения повторения войны в ближайшие годы.
Манифест был представлен в феврале 2023 года на Мюнхенской конференции по безопасности. Он является не только попыткой украинцев очертить свою позицию о возможных условиях мира, но и приглашением к продолжению диалога по формированию общей картины послевоенного мира.
Один из соавторов манифеста - наш собеседник Валерий Пекарь. Он известен украинцам как преподаватель Киево-Могилянской академии, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Украины, сооснователь Гражданской платформы «Новая страна» и президент компании «Евроиндекс».
- Валерий, расскажите пожалуйста, что представляет собой план для устойчивого мира и зачем его составили?
- Пока у нас нет представления, как должен выглядеть мир после войны, у нас нет конечной цели, а значит война не может закончиться. У нас еще не состоялись, проводя аналогию со Второй мировой, ни Тегеран-43, ни тем более Ялта-45. Диалог Украины и западных союзников о картине послевоенного мира стимулирует не только оказание помощи Украине, но и разработку механизмов обеспечения правосудия и устойчивого мира.
- В манифесте можно прочесть, что Россия угрожает всем, потому что является империей. Одна должна постоянно кого-нибудь поглощать, чтобы продолжать жить. Какие иные варианты существования России возможны?
- Империя - ключевое слово для понимания сущности России. По классическим определениям, империя является многонациональным государством, которое имеет народы первого и второго сорта и постоянно стремится к расширению и включению новых народов и территорий, считая это своей «исторической миссией». Пока Россия является империей, Украина не будет в безопасности.
Российская империя считает Украину одновременно «жемчужиной своей короны» и колыбелью своей государственности. Весь семантический ресурс, которым владеет Москва - ранняя государственность, христианство, письменность, идея славянства, европейские и одновременно азиатские связи, даже название – все происходит из Киева.
Многие народы РФ сегодня мечтают о независимости, так же о ней мечтали эстонцы, чеченцы или украинцы, находясь в Советском Союзе. Эти народы сегодня по-прежнему испытывают давление русификации, давление на свою культуру и идентичность.
Положительные изменения в России должны быть связаны с перезагрузкой федерализма так, как написано в Конституции. Если это не удастся, то часть народов уйдут и станут независимыми государствами.
Российский удмуртский общественный деятель, кандидат философских наук Альберт Разин совершил 10 сентября 2019 года акт самосожжения перед зданием парламента Удмуртии, протестуя против принятия законопроекта о добровольности изучения национальных языков.
- Вы действительно верите, что коренные народы России готовы и хотят независимости?
- Некоторые уже готовы, некоторые совсем не готовы. Я уверен, что Чеченская республика полностью готова, так же, как и многие другие народы Северного Кавказа или Поволжья. Есть народы, которые пока не готовы: они очень малочисленны, фактически потеряли свои культурные особенности и никогда не имели традиций государственности.
Здесь во главу угла должно быть поставлено обеспечение устойчивого мира. Оно включает в себя изменение взгляда на Россию как фактически унитарное государство, изменение отношения к живущим на территории РФ народам, их культурам со стороны стран Запада.
Например, на Западе привыкли считать Россию победителем во Второй мировой войне, считать ее страной, которая большими жертвами заплатила за преступления нацистов. Но мы то знаем, что оккупированы нацистами были Украина, территория Беларуси и очень небольшая часть России.
Множество советских народов пострадали от сталинских геноцидов даже больше, чем от немцев. Украина так же является жертвой Второй мировой войны и является одной из победительниц во Второй мировой войне. Об этом нужно напоминать.
- Один из разделов плана посвящен будущему международных организаций, в том числе Организация Объединенных Наций. Сегодня ООН и ее Совет Безопасности демонстрирует полнейшую беспомощность. Возможна ли реорганизация вообще или механизм ООН неисправим?
- Противоречия в ООН задевают сами основания этой организации. В Совете Безопасности председательствовала страна, развязавшая агрессивную войну, прямо запрещенную учредительными документами.
Россия продолжает нарушать Декларацию о предоставлении независимости колонизированным народам и территориям. И здесь мы подходим к вопросу как воспринимают Россию в разных частях мира. Например, Эстония сама была жертвой московского режима, поэтому правительство и народ Эстонии все понимают.
Во многих других странах мира Россию воспринимают как более новый Советский Союз и если СССР боролся с западным колониализмом, то только страны Запада и воспринимаются как бывшие колонизаторы.
Мы пока делаем недостаточно чтобы объяснить странам «глобального Юга» колониальную сущность и советского, и нынешнего российского режима. Мы должны донести до них, что Россия сама держит свои колонии в наихудшем положении. Сегодня в первую очередь гибнут в Украине представители коренных народов. Это колониализм в его худшем виде.
-Даже если предположить, что под влиянием ухудшающихся условий в РФ какие-то народы начнут быстро формировать национальные движения, я все равно не представляю, как это может привести не то что к отделению, но даже к реальной федерализации. В субъектах федерации коренные народы практически нигде не составляют большинства, кроме Северного Кавказа, разве что...
Здесь важно иметь ввиду ряд процессов. Во-первых, я бы не стал так уж доверять статистике. Если российская статистика в этом году констатировала уменьшение доли русских в России, это значит, что этот процесс уменьшения их численности уже просто нельзя скрыть.
Во-вторых исходные данные были не вполне точны. От одной переписи к другой численность коренных народов так резко падала, будто у них была война или чума. На самом деле миллионы людей просто записывались русскими, так легче было жить. Украина тоже этот процесс русификации и по языку, и по паспорту, в свое время пережила. Этот процесс проходил во всех республиках.
- Как он может пойти в обратном направлении и по каким причинам? Как быть людям с несколькими идентичностями, которые никак не разделить?
- Предполагаю, что будет какой-то переходный период, в течение которого численность коренных народов начнет расти. Сейчас российские преступления создали условия для того, чтобы люди отказывались от самоидентификации себя как русских, если у них есть и другая.
В какой-то момент человек вспомнит, что его бабушка была башкирка, или дед был татарин. Люди всегда присоединяются к той идентичности, которая обещает им безопасность и процветание.
Вопрос идентичности очень тонкий. Возможно, это не очень понятно среднему эстонцу, который всегда знал, что он эстонец. Но сегодня мир устроен сложнее. В мире мало таких относительно моноэтнических стран.
Сегодня многие страны мира напоминают скорее Украину, в которой перемешались десятки народов и это создает новые модели формирования политической нации и сложных идентичностей.
Посмотрим хотя бы на восстановление крымскотатарской идентичности. Крымские татары сегодня в Украине – это политические украинцы. Многие из них с оружием в руках защищают независимость Украины, не переставая при этом быть крымскими татарами, говорить на родном языке и исповедовать ислам.
Сегодня уже не работает «плавильный котел» американского типа, приходится искать новые способы сочетания идентичностей и многие ответы на эти вопросы будут найдены позже. Скажем, не секрет, что многие жители Кубани считают себя четвертым восточнославянским этносом: не украинцами, не русскими, а казаками, собственной историей и культурой.
Коренные народы в любом случае не находят места для развития под имперским сапогом. Когда есть есть давление силовиков, оно поддерживается денежными субсидиями и идеологией. Но когда денег становится меньше, а силовики становятся слабее, имперская идеология распадается и возникают прежние идентичности.
-Может ли Украина в своей борьбе за безопасный мир рассчитывать на содействие российской либеральной интеллигенции, которая высказывается против Путина и его режима?
- Нет, не может. Эти люди формируют у Запада иллюзию о том, что Россия скоро может стать демократической страной. Достаточно, чтобы президент был демократом. Я не знаю, откуда взялось такое представление, будто один человек может изменить политику всей страны или влиять на десятки миллионов людей, но при этом в стране будет демократия. Такого нет нигде, ни в одной демократической стране.
Давайте представим, что кто-то из российских либералов занимает главное кресло в Кремле. Во-первых, я не понимаю как он туда попадет, кто его выберет. Во-вторых, сможет ли такой демократ удержать власть в противостоянии с группами, обладающими реальной силой и влиянием в России?
Реальная власть в России опирается на силовой компонент. Сегодня даже многие российские государственные корпорации имеют фактически частные армии. Ястребы вряд ли согласятся с торжеством демократии в России. Для демократии нужны нужны не только несколько относительно популярных медиаперсон.
Для нее нужны демократические институты, нужны политические партии, которых в России нет. Нужны общественные организации, которые могут наблюдать за ходом выборов, их в России тоже нет и взяться из ниоткуда они не могут. Нужна система безопасности, которая обеспечит и уличным агитаторам, и международным наблюдателям безопасность на всем этом огромном пространстве.
Для всего перечисленного нужно гражданское общество и горизонтальные связи в нем. Не единая вертикаль. Итак, прежде всего демократия, формируется как политическая культура и это вопрос не одного поколения. Сейчас я никаких условий для ее формирования не вижу.
Содержание Манифеста
1. Ответственность за войну
1.1. Наказание за преступления агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид
1.2. Возмещение Украине со стороны РФ нанесенного материального и морального ущерба
1.3. Изоляция, исключение и понижение статуса РФ в интернациональных организациях
1.4. Стратегия выхода для РФ
2. Обеспечение устойчивого мира
2.1. Членство Украины в ЕС и НАТО
2.2. Преодоление стереотипов и российского влияния на Украину в западной политике
2.3. Деколонизация и преодоление тоталитаризма в РФ
2.4. Преодоление прошлого. Деколонизация российской истории и информационной политики
2.5. Разоружение РФ
2.6. Изменение мирового энергетического баланса и ресурсного подхода к экономике как фактор устойчивого мира