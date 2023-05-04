США повысят активность флота на Балтике

США увеличат активность своего флота в Балтийском море, подтвердил на встрече с литовским министром Арвидасом Анушаускасом секретарь Департамента обороны США по военно-морским силам Карлос Дель Торо, сообщило в четверг министерство обороны Литвы.
«Мы благодарим США за лидерство и поддержку в обеспечении безопасности нашего региона в воздушном и морском измерениях. Мы не можем недооценивать Россию, она очень быстро восстановится, только присутствие сил США в регионе удержит Россию от еще одного нападения», - сказал Анушаускас.
Министр подчеркнул, что Литва наблюдает за активными действиями российского флота в Балтийском море, а организуемые в Балтийском море учения военно-морских сил США и посещающие страну военные корабли и подразделения морской пехоты США имеют для Литвы чрезвычайно важное значение.
«Мы хотим и готовы принять больше ваших сил. Мы интенсивно инвестируем в поддержку принимающей страны и необходимую инфраструктуру. Мы стремимся создать наилучшие условия для учений прибывающих военных», - подчеркнул он.
На встрече с секретарем по ВВС Департамента обороны США Фрэнком Кендаллом литовский министр попросил его о личной поддержке в укреплении ПВО восточной части НАТО, а также более частых учениях сил воздушной обороны в Литве.
«На саммите НАТО в Вильнюсе мы уделим большое внимание практическому усилению противовоздушной обороны - мы добиваемся решений НАТО относительно развертывания в регионе дополнительных средств противовоздушной обороны союзников. Мы просим вашей поддержки в принятии этих решений НАТО. Это будет очень четкий сигнал о том, что воздушное пространство стран Балтии будет защищено от любой угрозы», - сказал Анушаускас.