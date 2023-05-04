США повысят активность флота на Балтике

«Мы благодарим США за лидерство и поддержку в обеспечении безопасности нашего региона в воздушном и морском измерениях. Мы не можем недооценивать Россию, она очень быстро восстановится, только присутствие сил США в регионе удержит Россию от еще одного нападения», - сказал Анушаускас.

Министр подчеркнул, что Литва наблюдает за активными действиями российского флота в Балтийском море, а организуемые в Балтийском море учения военно-морских сил США и посещающие страну военные корабли и подразделения морской пехоты США имеют для Литвы чрезвычайно важное значение.

«Мы хотим и готовы принять больше ваших сил. Мы интенсивно инвестируем в поддержку принимающей страны и необходимую инфраструктуру. Мы стремимся создать наилучшие условия для учений прибывающих военных», - подчеркнул он.

На встрече с секретарем по ВВС Департамента обороны США Фрэнком Кендаллом литовский министр попросил его о личной поддержке в укреплении ПВО восточной части НАТО, а также более частых учениях сил воздушной обороны в Литве.