ФОТО ⟩ Автобус врезался в дерево: два человека доставлены в больницу

По словам очевидца, на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь, из врезавшегося в дерево автобуса на носилках вынесли двух человек. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Ану Вилманн, скорая помощь доставила в больницу двух человек: 79-летнюю женщину и водителя автобуса, 67-летнего мужчину.