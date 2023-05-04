ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жестокий насильник хочет выйти из тюрьмы досрочно

Сегодня утром состоялось заседание суда по поводу намерения жестокого насильника над детьми Марима Мыттуса освободиться из тюрьмы под электронный надзор. «Я не признаюсь в совершении преступлений. Я никогда не был педерастом!» – сказал 75-летний Мыттус, изнасиловавший однажды летом маленького ребенка и чей срок за решеткой должен закончиться в 2026 году.
Около десяти утра Марим Мыттус сидит в тюремной камере Тарту с лыжной шапочкой в руке. Через несколько минут начнется судебное заседание, в котором старик примет участие по видеосвязи. Мыттус нервно смотрит в потолок, а затем кладет черную лыжную шапку на стол перед собой.
К заседанию присоединяется его адвокат, присяжный поверенный Кардо Соосаар, который не в восторге от участия журналиста и спрашивает суд, почему на слушании присутствует еще и лицо, не имеющее отношения к делу, то есть я.
Смотрите за поведением педофила перед заседанием:
Суд поясняет, что судебное заседание по досрочному освобождению Мыттуса частично открытое, а закрытой объявляется только та часть, которая касается данных потерпевшего и состояния здоровья Мыттуса.
При входе в комнату судьи 75-летний мужчина надевает лыжную шапку и говорит, что из-за плохого слуха он лишь частично понимает, что говорит судья. «В тюрьме мне не разрешили использовать слуховой аппарат!» – говорит он плаксивым тоном, а адвокат Соосаар объясняет, что подсудимый действительно глух на одно ухо. Заседание все равно продолжается, и, начиная с этого момента, Мыттус уже хорошо слышит заседание и отвечает на вопросы судьи.
Мыттус, который однажды летом изнасиловал маленького ребенка в одном из городов Эстонии и был осужден за это в суде, не снимая с головы шапку, спрашивает судью, не встречал ли тот сам жертву.
Услышав, что судья общалась только с Кармен Турк, присяжной поверенной, представляющей несовершеннолетнего ребенка, педофил громким и отчетливым голосом заявляет, что тогда решение будет несправедливым. А именно, он считает, что не совершал преступления, и как раз это является причиной, по которой он ходатайствует о досрочном освобождении.
Педофил не признает себя виновным
«Жаль, что вы с ним не пообщалась, потому что это обвинение полностью ложное. Я никогда не был педерастом. Правда выяснится, когда вы поговорите с ним, и только тогда откроется правда!» – говорит Мыттус. По его мнению, прежде чем судить его, судья должен лично поговорить с ребенком и разобрать жестокие эпизоды с потерпевшим. По словам Мыттуса, суд посадил его за решетку как заведомо невиновного, а его выставили виновным. И что с того, что решение суда было основано на неопровержимых фактах, и этот человек, по сути, был пойман на месте преступления.
Помощник прокурора Прийт Тыниссон не захотел участвовать в сегодняшнем судебном заседании, но направил в суд характеристику, в которой не поддерживает ходатайство Мыттуса о досрочном освобождении. Хотя, согласно прокурорскому письму, педофил вел себя в тюрьме образцово, новых наказаний у него нет, а также у него есть поддерживающие родственники, его позиция, как будто он не совершал преступления, оказывается определяющим обстоятельством.
Прокурор считает, что поскольку осужденный не признает своей вины, оправдывает свое поведение и не понимает, какие страдания он причинил ребенку, тюрьма в его случае не выполнила своего предназначения, и он может совершить новые преступления во время пребывания на свободе. Из тартуской тюрьмы также прислали в письменном виде согласие с помощником прокурора, на их взгляд досрочное освобождение педофила неоправданно.
Присяжная поверенная Кармен Турк, представитель несовершеннолетнего, также считает, что преждевременное освобождение 75-летнего жестокого педофила навредит жертве, которая еще является несовершеннолетней и живет в ежедневном страхе, что человек, который совершил над ним жестокое насилие, будет освобожден, и ей придется снова встречаться с ним в окрестностях своего дома.
«Электронный мониторинг в основном используется для уменьшения переполненности тюрем и расходов, связанных с тюрьмами, для наказания виновных, для обеспечения безопасности общества посредством строгого надзора, а также для предотвращения пагубного влияния тюрем. В данном случае осужденный ни разу не раскаялся, ни разу не признался в содеянном, отказался от участия в распространенной в эстонских тюрьмах социальной программе «Новое направление». Все это по той причине, что, по его мнению, он не совершал тех действий, за которые был осужден. В такой ситуации, на мой взгляд, досрочное освобождение не оправдано ни с осуществлением электронного надзора, ни без этого надзора», – говорит Турк.
«А именно, в подобных ситуациях нужно в первую очередь посмотреть на те причины, по которым наказание в виде тюремного заключения было назначено», – добавляет она.
Пенитенциарный кодекс
- При решении вопроса об условно-досрочном освобождении до истечения срока лишения свободы суд учитывает обстоятельства преступления, личность виновного, его прежнюю жизнь и поведение в период отбывания наказания, в том числе участие в мероприятиях, снижающих риск совершения нового преступления, либо согласия на участие в такой деятельности на протяжении времени осуществления надзора за поведением, а также условиями его жизни и тем последствиями, которые могут быть вызваны условно-досрочным освобождением виновного.
- В случаях с преступлениями второй степени или преступлениями первой степени, совершенными по халатности, суд может освободить лицо, виновное в совершении преступления, из мест лишения свободы под электронный надзор с испытательным сроком, если он фактически отбыл не менее одной трети от назначенного наказания.
- При этом лицо, осужденное за умышленное совершение преступления первой степени, суд может освободить от лишения свободы с испытательным сроком, заменив его электронным надзором, если осужденный фактически отбыл не менее половины срока наказания.
- Для осуществления электронной слежки требуется согласие виновного.