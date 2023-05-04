ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жестокий насильник хочет выйти из тюрьмы досрочно

Услышав, что судья общалась только с Кармен Турк, присяжной поверенной, представляющей несовершеннолетнего ребенка, педофил громким и отчетливым голосом заявляет, что тогда решение будет несправедливым. А именно, он считает, что не совершал преступления, и как раз это является причиной, по которой он ходатайствует о досрочном освобождении.

Педофил не признает себя виновным

«Жаль, что вы с ним не пообщалась, потому что это обвинение полностью ложное. Я никогда не был педерастом. Правда выяснится, когда вы поговорите с ним, и только тогда откроется правда!» – говорит Мыттус. По его мнению, прежде чем судить его, судья должен лично поговорить с ребенком и разобрать жестокие эпизоды с потерпевшим. По словам Мыттуса, суд посадил его за решетку как заведомо невиновного, а его выставили виновным. И что с того, что решение суда было основано на неопровержимых фактах, и этот человек, по сути, был пойман на месте преступления.

Помощник прокурора Прийт Тыниссон не захотел участвовать в сегодняшнем судебном заседании, но направил в суд характеристику, в которой не поддерживает ходатайство Мыттуса о досрочном освобождении. Хотя, согласно прокурорскому письму, педофил вел себя в тюрьме образцово, новых наказаний у него нет, а также у него есть поддерживающие родственники, его позиция, как будто он не совершал преступления, оказывается определяющим обстоятельством.

Марим Мыттус в суде. Фото: Катрин Луст