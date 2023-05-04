ФОТО ⟩ Итальянский историк разгадал одну из самых больших тайн «Моны Лизы»

У жителей маленького городка в Тоскане появился большой повод для радости: итальянский историк Сильвано Винчети утверждает, что именно там находился мост, изображенный на самой известной в мире картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза».
По словам Винчети, не может быть никаких сомнений в том, что на фоне «Моны Лизы», всемирно известной картины Леонардо да Винчи, изображен мост Ромито ди Латерина в провинции Ареццо. И личность «Моны Лизы», и фон картины были предметом горячих споров на протяжении многих лет.
Да Винчи написал «Мону Лизу» во Флоренции в 16 веке, но где именно, до сих пор точно не известно. Теперь Винчети утверждает, что на картине изображен мост Ромито ди Латерина - совпадает количество арок. Хотя в настоящее время сохранилась лишь одна арка этого моста, с помощью измерений Винчети удалось установить, что когда-то у этого моста было четыре арки, именно таких, как на фоне «Моны Лизы».
Также, покопавшись в архивах Флоренции, удалось удостовериться, что в начале 16 века этот мост был совершенно цел.
Теория Винчети вызвала большую радость в городе Латерина с населением в 3500 жителей, подтверждает мэр Симона Нери. «Мы должны защитить то, что осталось от этого моста, и для этого нам нужна финансовая поддержка», - сказала она.