ФОТО ⟩ Итальянский историк разгадал одну из самых больших тайн «Моны Лизы»

По словам Винчети, не может быть никаких сомнений в том, что на фоне «Моны Лизы», всемирно известной картины Леонардо да Винчи, изображен мост Ромито ди Латерина в провинции Ареццо. И личность «Моны Лизы», и фон картины были предметом горячих споров на протяжении многих лет.

Сравнение моста с картины «Мона Лиза» с мостом Латерина. Фото: Youtube

Да Винчи написал «Мону Лизу» во Флоренции в 16 веке, но где именно, до сих пор точно не известно. Теперь Винчети утверждает, что на картине изображен мост Ромито ди Латерина - совпадает количество арок. Хотя в настоящее время сохранилась лишь одна арка этого моста, с помощью измерений Винчети удалось установить, что когда-то у этого моста было четыре арки, именно таких, как на фоне «Моны Лизы».

Также, покопавшись в архивах Флоренции, удалось удостовериться, что в начале 16 века этот мост был совершенно цел.