Дал на границе взятку в десять евро: беларуса оштрафовали на 6200 евро

Согласно обвинению, мужчина 24 апреля на автомобиле въехал на латвийский таможенно-контрольный пункт «Силене», где сотрудник таможенного-контрольного пункта VID начал осмотр автомобиля.

В ходе таможенного контроля было установлено, что автомобиль необходимо направить в ангар для проведения углубленного таможенного контроля груза.

Водитель дал таможеннику десять евро, чтобы тот, используя свое служебные полномочия, не проводил углубленный таможенный контроль груза.