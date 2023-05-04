Дал на границе взятку в десять евро: беларуса оштрафовали на 6200 евро

Прокуратура Латвии оштрафовала гражданина Беларуси на 6200 евро за дачу взятки в размере 10 евро сотруднику латвийской Службы государственных доходов (VID), сообщает агентство LETA.
Согласно обвинению, мужчина 24 апреля на автомобиле въехал на латвийский таможенно-контрольный пункт «Силене», где сотрудник таможенного-контрольного пункта VID начал осмотр автомобиля.
В ходе таможенного контроля было установлено, что автомобиль необходимо направить в ангар для проведения углубленного таможенного контроля груза.
Водитель дал таможеннику десять евро, чтобы тот, используя свое служебные полномочия, не проводил углубленный таможенный контроль груза.
Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему уголовного правонарушения, признал свою вину и раскаялся в содеянном.