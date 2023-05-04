Взгляд в будущее: вот как закончится жизнь планеты Земля

Впервые ученые смогли внимательно наблюдать за тем, как умирающая звезда поглощает планету, и получить более полное представление о том, какая судьба ждет нашу родную планету.
По сравнению с недавно наблюдавшимся взрывом, американские астрономы говорят, что «проглатывание» Земли произведет гораздо меньше шума. Считается, что большинство планет умирают, когда у их звезды заканчивается энергия и она поглощает все на своем пути. Ожидается, что это произойдет с Землей примерно через пять миллиардов лет.
Астрономы уже видели, что происходит до и после таких событий, но ни одна звезда еще не была поймана на месте преступления. По словам Кшалай Де, ведущего автора исследования и научного сотрудника Массачусетского технологического института (MIT), открытие было случайным. «Работа началась около трех лет назад, когда я просматривал данные с установки Zwicky Transient Facility, которая делает снимки каждую ночь», - объяснил он на пресс-конференции.
Де искал бинарные звездные системы, чтобы найти ту, в которой большая звезда поглощает меньшую. Этот процесс обычно приводит к невероятно ярким взрывам. Он нашел звезду в галактике Млечный Путь на расстоянии около 12 000 световых лет от Земли в районе созвездия Орла, которая за 10 дней стала ярче более чем в 100 раз. Но данные показали, что вокруг вспышки было много холодного газа. Это позволило предположить, что речь идет не о бинарной звездной системе. Инфракрасный космический телескоп НАСА NEOWISE также показал, что за несколько месяцев до взрыва из этого района начала выноситься пыль.
Де задался вопросом, что может быть в 1 000 раз менее массивным, чем одиночная звезда, и нашел ответ близко к дому: это может быть Юпитер. Команда ученых из Массачусетского технологического института, Гарварда и Калтеха совместно пришли к выводу, что поглощенная планета была газовым гигантом, похожим на Юпитер, но настолько близким к своей звезде, что для обращения вокруг нее потребовалось всего несколько дней.
Планета была поглощена звездой, очень похожей на наше Солнце, примерно за 100 дней. Сначала она тихо «пилила» края, из которых начала извергать пыль. Но большой взрыв, который полностью уничтожил планету и заставил ее упасть на звезду, произошел в последние 10 дней.
Мигель Монтарж, астроном из Парижской обсерватории, не принимавший участия в исследовании, отметил, что звезда была на тысячи градусов горячее планеты. «Это все равно, что поместить кубик льда в кипящую воду», - сказал он AFP.
Морган Маклеод, соавтор исследования, опубликованного в научном журнале Nature, и научный сотрудник Гарвардского университета, отметил, что из тысяч планет, открытых до сих пор за пределами нашей Солнечной системы, именно эта встретит свой конец, но конец Земли вряд ли наступит с грохотом, а скорее со взрывом.
Если через пять миллиардов лет Солнце выйдет за пределы Меркурия, Венеры и Земли, то ничего кардинального не произойдет, потому что каменистые планеты гораздо меньше газовых гигантов. По словам Маклеода, это лишь незначительные возмущения по сравнению с мощью Солнца.
Но задолго до поглощения Земля станет совершенно непригодной для жизни, поскольку умирающее Солнце испарит всю воду на планете. По словам соавтора исследования Райана Лау, это исследование - прекрасный пример скоротечности нашего существования.
Теперь, когда астрономы знают, что искать, они надеются наблюдать больше подобных явлений. По словам Лау, только в галактике Млечный Путь каждый год может появляться планета, подобная этой.