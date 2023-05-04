Взгляд в будущее: вот как закончится жизнь планеты Земля

По сравнению с недавно наблюдавшимся взрывом, американские астрономы говорят, что «проглатывание» Земли произведет гораздо меньше шума. Считается, что большинство планет умирают, когда у их звезды заканчивается энергия и она поглощает все на своем пути. Ожидается, что это произойдет с Землей примерно через пять миллиардов лет.

Астрономы уже видели, что происходит до и после таких событий, но ни одна звезда еще не была поймана на месте преступления. По словам Кшалай Де, ведущего автора исследования и научного сотрудника Массачусетского технологического института (MIT), открытие было случайным. «Работа началась около трех лет назад, когда я просматривал данные с установки Zwicky Transient Facility, которая делает снимки каждую ночь», - объяснил он на пресс-конференции.

Де искал бинарные звездные системы, чтобы найти ту, в которой большая звезда поглощает меньшую. Этот процесс обычно приводит к невероятно ярким взрывам. Он нашел звезду в галактике Млечный Путь на расстоянии около 12 000 световых лет от Земли в районе созвездия Орла, которая за 10 дней стала ярче более чем в 100 раз. Но данные показали, что вокруг вспышки было много холодного газа. Это позволило предположить, что речь идет не о бинарной звездной системе. Инфракрасный космический телескоп НАСА NEOWISE также показал, что за несколько месяцев до взрыва из этого района начала выноситься пыль.