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Британцы, которые не хотят короля

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Желтый цвет выбрали своим противники британской монархии.
Желтый цвет выбрали своим противники британской монархии. Фото: Jon Super

Во время коронационных торжеств кортеж Карла III должен проследовать мимо памятника Карлу I, королю, казнённому революционерами в XVII веке. Именно это символическое место выбрали противники британской монархии, которые планируют устроить там акцию протеста и показать новому британскому монарху, что ему не рады.

По данным опросов, все больше британцев склоняются к республике

Грэм Смит, руководитель антимонархической группы Republic: «Нас здесь будет по меньшей мере тысяча человек, может больше, с большим количеством желтых плакатов, большими флагами и большим шумом. Мы будем скандировать: «Не мой король!», когда он будет проезжать мимо. Будут выступления, возможно, какая-нибудь музыка. Мы постараемся сохранить легкую атмосферу, но наша цель - сделать так, чтобы не заметить нас было невозможно».

Хотя с именем Карла III связывают некоторые надежды на модернизацию монархии, по данным социологических опросов все больше подданных его величества не хотя быть подданными.

Келли Бивер, генеральный директор Ipsos в Великобритании и Ирландии: «Исторически сложилось так, что молодые люди в меньшей степени поддерживают монархию, и это действительно заметно. Также сегодня среди нас больше этнических меньшинств, и они тоже не очень благосклонны к монархии. Жители Лондона и Шотландии с меньшей вероятностью поддержат ее. А кроме того, представители среднего класса, те, кто относится к группам со средним доходом, скорее всего, будут чуть более благосклонны к республике».

По данным тех же опросов, даже среди сторонников монархии нашлось немало тех, кто считает, что сегодня, в условиях тяжелого экономического кризиса, не самое удачное время для пышных церемоний.

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