Британцы, которые не хотят короля

По данным опросов, все больше британцев склоняются к республике

Грэм Смит, руководитель антимонархической группы Republic: «Нас здесь будет по меньшей мере тысяча человек, может больше, с большим количеством желтых плакатов, большими флагами и большим шумом. Мы будем скандировать: «Не мой король!», когда он будет проезжать мимо. Будут выступления, возможно, какая-нибудь музыка. Мы постараемся сохранить легкую атмосферу, но наша цель - сделать так, чтобы не заметить нас было невозможно».

Хотя с именем Карла III связывают некоторые надежды на модернизацию монархии, по данным социологических опросов все больше подданных его величества не хотя быть подданными.

Келли Бивер, генеральный директор Ipsos в Великобритании и Ирландии: «Исторически сложилось так, что молодые люди в меньшей степени поддерживают монархию, и это действительно заметно. Также сегодня среди нас больше этнических меньшинств, и они тоже не очень благосклонны к монархии. Жители Лондона и Шотландии с меньшей вероятностью поддержат ее. А кроме того, представители среднего класса, те, кто относится к группам со средним доходом, скорее всего, будут чуть более благосклонны к республике».