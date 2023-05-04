Департамент полиции и погранохраны попросил церковь провести богослужение 9 мая в закрытом помещении

По словам секретаря церковного управления, в предыдущие годы службы проходили в часовне, поэтому церковь хочет провести их и в этом году. «Должны ли мы запросить разрешение и регистрировать мероприятие?», - спросил представитель ЭПЦМП.

В своем ответе руководитель Ида-Харьюского полицейского отделения Рогер Кумм отметил, что богослужения разрешено проводить в часовне на территории кладбища. «Мы просим не проводить богослужения за пределами часовни, так как территория кладбища является общественным местом, где запрещены публичные собрания», - заявил он.