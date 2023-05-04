Полиция приняла решение запретить с 5 по 9 мая в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа проведение публичных собраний, если они могут спровоцировать вражду, используя символику государства-агрессора. Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦМП) обратилась в Департамент полиции и погранохраны (PPA) с вопросом, будет ли в этот день разрешено проведение панихиды на кладбище Сил обороны.
Департамент полиции и погранохраны попросил церковь провести богослужение 9 мая в закрытом помещении
По словам секретаря церковного управления, в предыдущие годы службы проходили в часовне, поэтому церковь хочет провести их и в этом году. «Должны ли мы запросить разрешение и регистрировать мероприятие?», - спросил представитель ЭПЦМП.
В своем ответе руководитель Ида-Харьюского полицейского отделения Рогер Кумм отметил, что богослужения разрешено проводить в часовне на территории кладбища. «Мы просим не проводить богослужения за пределами часовни, так как территория кладбища является общественным местом, где запрещены публичные собрания», - заявил он.
Департамент полиции и погранохраны объяснил, что в случае проведения службы на открытом воздухе может возникнуть ситуация, когда потребуется вмешательство органов, ответственных за безопасность. «Эта деятельность может помешать самой службе, поэтому мы просим, чтобы она проводилась в часовне», - пояснил Кумм.