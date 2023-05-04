Вмешались полиция и скорая помощь: на парковке школы произошла драка

Во вторник в полицию поступило сообщение, что на парковке возле главного здания Тартуского профессионального училища молодой человек ударил 17-летнего одноклассника, причинив ему серьезные телесные повреждения. Потребовалось вмешательство скорой помощи и полиции.
По словам начальника тартуского полицейского участка Тимо Рейнталя. нападавший покинул место происшествия.
«Скорая помощь осмотрела пострадавшего на месте. Полиция выяснит точные обстоятельства происшествия в ходе разбирательства», - сказал он.
Директор профессионального училища Райни Йыкс подтвердил, что школа пытается как можно скорее разрешить инцидент.
«Между двумя учащимися произошла ссора, когда они выходили из училища. Мы вызвали скорую помощь и полицию. Жаль, конечно, что такое произошло, но мы пытаемся решить этот вопрос», - сказал Йыкс.
Какие меры будут приняты в отношении участников инцидента, директор школы пока сказать не может.
«Мы посмотрим, что будет сделано в отношении учеников. Мы обязательно с ними подробно поговорим. Полиция примет свои меры, - сказал директор школы. - Мы также проинформировали других учеников о сложившейся ситуации. Наша школа нетерпима как к психическому, так и к физическому насилию».