Вмешались полиция и скорая помощь: на парковке школы произошла драка

По словам начальника тартуского полицейского участка Тимо Рейнталя. нападавший покинул место происшествия.

«Скорая помощь осмотрела пострадавшего на месте. Полиция выяснит точные обстоятельства происшествия в ходе разбирательства», - сказал он.

Директор профессионального училища Райни Йыкс подтвердил, что школа пытается как можно скорее разрешить инцидент.

«Между двумя учащимися произошла ссора, когда они выходили из училища. Мы вызвали скорую помощь и полицию. Жаль, конечно, что такое произошло, но мы пытаемся решить этот вопрос», - сказал Йыкс.

Какие меры будут приняты в отношении участников инцидента, директор школы пока сказать не может.