Прокурор: мошенники осваивают искусственный интеллект, Эстония помогла обезвредить 21 колл-центр

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире прокурор Вируской окружной прокуратуры Прийт Хейнсоо.
– Почему бизнес интернет-мошенников до сих пор процветает, и особенно – в Ида-Вирумаа?
– Парадокс в том, что чем быстрее развиваются технологии, тем больше возможностей для манипуляции людьми находят преступники. Они оказывают психологическое давление на потенциальных жертв.
В Ида-Вирумаа и Харьюмаа много пострадавших, поскольку интернет-мошенничество – это международная организованная преступность, опирающаяся на наиболее распространенные в мире языки: английский, немецкий, русский. По этой причине русскоязычное население Эстонии наиболее часто подвергается атакам мошенников.
– С недавнего времени в игру вступил и искусственный интеллект?
– Искусственный интеллект стремительно развивается. Некоторые разработчики, например, Илон Маск, уже заговорили о том, что надо приостанавливать развитие искусственного интеллекта, пока он не причинил много зла. Естественно, чем быстрее искусственный интеллект развивается, тем выше вероятность того, что в ловушку мошенников попадут и эстоноязычные жители. В равной степени это относится и к русскоязычным людям.
Впору задаваться вопросом, с вами общается робот или человек? Технологии становятся все совершеннее.
– В Эстонии практикуется СМС-фишинг, мошенничество с кибервалютой, бизнес от имени лжеполицейских и подставных работников банков, интернет-диверсии на корпоративном уровне. Способов обмана населения становится все больше?
– Самый распространенный способ – инвестиционное мошенничество. Людей заманивают в ловушку по телефону или через интернет-сайты, предлагая разные возможности для инвестиций. Обманутые жертвы ведутся на это, так как предложения сулят большую выгоду, небывалые доходы от вложений. Порой люди даже занимают деньги у знакомых или в банках ради таких инвестиций. При этом их не интересует, откуда берутся столь щедрые предложения и доходность в 35–70%.