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Прокурор: мошенники осваивают искусственный интеллект, Эстония помогла обезвредить 21 колл-центр

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Технологии обмана становятся все совершеннее
  • Страх, паника и корысть управляют жертвами
  • СМС-ка застала врасплох самого прокурора

Интернет-мошенники снова на пике активности. Что предпринимают силовые органы, чтобы предотвратить кражу денег у населения? Почему обманщики из сети расширяют границы своего бизнеса? Жители Эстонии слишком наивны?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире прокурор Вируской окружной прокуратуры Прийт Хейнсоо.

Выдержки из беседы:

– Почему бизнес интернет-мошенников до сих пор процветает, и особенно – в Ида-Вирумаа?

– Парадокс в том, что чем быстрее развиваются технологии, тем больше возможностей для манипуляции людьми находят преступники. Они оказывают психологическое давление на потенциальных жертв.

В Ида-Вирумаа и Харьюмаа много пострадавших, поскольку интернет-мошенничество – это международная организованная преступность, опирающаяся на наиболее распространенные в мире языки: английский, немецкий, русский. По этой причине русскоязычное население Эстонии наиболее часто подвергается атакам мошенников.

– С недавнего времени в игру вступил и искусственный интеллект? 

– Искусственный интеллект стремительно развивается. Некоторые разработчики, например, Илон Маск, уже заговорили о том, что надо приостанавливать развитие искусственного интеллекта, пока он не причинил много зла. Естественно, чем быстрее искусственный интеллект развивается, тем выше вероятность того, что в ловушку мошенников попадут и эстоноязычные жители. В равной степени это относится и к русскоязычным людям.

Впору задаваться вопросом, с вами общается робот или человек? Технологии становятся все совершеннее.

– В Эстонии практикуется СМС-фишинг, мошенничество с кибервалютой, бизнес от имени лжеполицейских и подставных работников банков, интернет-диверсии на корпоративном уровне. Способов обмана населения становится все больше?

– Самый распространенный способ – инвестиционное мошенничество. Людей заманивают в ловушку по телефону или через интернет-сайты, предлагая разные возможности для инвестиций. Обманутые жертвы ведутся на это, так как предложения сулят большую выгоду, небывалые доходы от вложений. Порой люди даже занимают деньги у знакомых или в банках ради таких инвестиций. При этом их не интересует, откуда берутся столь щедрые предложения и доходность в 35–70%.

Что касается фиктивных банковских СМС-сообщений, то несмотря на то, что они являются клонами оригинальных посланий, следует обратить внимание на важное отличие: поддельные ссылки внутри сообщений почти всегда заканчиваются на "точка.com".

На руку злоумышленникам играет испуг, который они вселяют в потенциальных жертв, сообщая им о сомнительных операциях с банковским счетом. Люди боятся потерять свои сбережения и ведутся на уловки мошенников, выполняя указания ввести ПИН-код и т.д. Тем самым они сами открывают для злоумышленников прямой доступ к своим счетам.

Напомню, что банки никогда не запрашивают у клиентов ПИН-коды и пароли! Банки способны самостоятельно приостановить подозрительные сделки.

– Много жалоб на то, что злоумышленники представляются капитанами полиции и завлекают людей в так называемые спецоперации, которые сопровождаются просьбой снять наличность со счетов. Что происходит?

– Подобные предложения якобы полицейских или госчиновников могут показаться потенциальным жертвам весьма заманчивыми. Мошенники злоупотребляют доверием населения к полиции и госучреждениям. При этом каждый житель должен отдавать себе отчет, что если полицейский или госчиновник и захотел бы привлечь вас к сотрудничеству, он вряд ли потребовал бы снять деньги из банкомата и передать их кому-то. Так не бывает!

– Поскольку мошенники не сбавляют оборотов, складывается впечатление, что кража денег у населения происходит на глазах у силовых органов. Не так ли? 

– Снова повторю, что мы имеем дело с международной организованной преступностью. Расследование таких дел обычно ведется в рамках международного сотрудничества. Я бы сравнил данный процесс со сборкой пазла.

Например, пару лет назад расследование одного из подобных дел координировала Эстония. В ходе международной операции был обнаружен 21 колл-центр интернет-мошенников и установлено более 30 000 потерпевших из разных стран. Всего из 71 страны мира. Выявлено более 20 лиц, занимавшихся преступной деятельностью. Проведена большая работа, которая продолжается и по сей день.

– Смогли ли потерпевшие вернуть потерянные деньги?

– Потерянные деньги всегда вернуть очень трудно. Полиция и прокуратура пытаются выявить активы преступников. На международном уровне предпринимаются попытки арестовать и конфисковать их средства и имущество, чтобы компенсировать хотя бы часть ущерба потерпевшим. Не забывайте, что в данном случае было выявлено 30 000 потерпевших, объемы украденных средств могут быть столь большими, что ущерб не покрыть конфискацией.

Надо понимать, что после злополучного клика, подтверждающего перевод денег мошенникам, средства моментально разлетаются по разным каналам, откуда их крайне сложно вернуть.

– Подытожим, как простому человеку распознать мошенника и не стать его жертвой?

– Ни в коем случае не сообщать никому своих ПИН-кодов. Как только к вам обратятся с подобными просьбами, сразу кладите трубку. Перезвоните в свой банк и убедитесь, все ли в порядке с вашим счетом.

Если к вам вдруг обратится за помощью полицейский, немедленно прервите такой звонок! Сообщите констеблю или в местное отделение полиции о произошедшем.

Во избежание инвестиционных мошенничеств следует помнить о риске потери денег и контролировать пути инвестиций: читать отзывы об инвестиционных фондах и убеждаться в их существовании. Высокая доходность должна настораживать!

Когда на телефон приходят смс-сообщения о посылках, за получение которых просят заплатить 5–10 евро, нужно сразу насторожиться. Для начала вспомните, заказывали ли вы что-то по почте. Если нет, есть повод усомниться в легальности послания. Отсутствие контактных данных отправителя тоже должно настораживать. Бесплатных сюрпризов не бывает! Важно не вестись на удочку мошенников. Не забывайте, что за получение посылок из почтовых автоматов деньги не спрашиваются!

Вынужден также признать, что рассуждать легко, а следовать советам трудно. Убедился в этом и на собственном примере. Однажды я расплачивался за покупки у кассы магазина и неожиданно получил по телефону сообщение о задолженности перед телефонным оператором на сумму 1000 евро. Мне предлагалось пройти по ссылке для оплаты долга или получения распечатки. На доли секунды я даже задумался, откуда у меня такой долг? За границу не ездил, роумингом не пользовался. И тут я вдруг осознал, что СМС-ку отправил не мой телефонный оператор. А если бы под сообщением был указан правильный оператор? Даже не знаю, как бы я поступил.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: бизнес интернет-мошенников процветает вопреки всему? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Patrizia Pepe
Студия Postimees: бизнес интернет-мошенников процветает вопреки всему? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Patrizia Pepe Фото: Erik Prozes
  • Почему бизнес мошенников процветает, и особенно – в Ида-Вирумаа?
  • Способов обмана населения становится все больше?
  • Почему такие "бизнесмены" практически неуловимы?
  • Расследуются ли подобные дела? Какова их раскрываемость?
  • Как часто задерживаются преступники?
  • Реально ли вернуть потерянные деньги?
  • Жители Эстонии слишком наивны?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Patrizia Pepe 

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