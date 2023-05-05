Прокурор: мошенники осваивают искусственный интеллект, Эстония помогла обезвредить 21 колл-центр

Когда на телефон приходят смс-сообщения о посылках, за получение которых просят заплатить 5–10 евро, нужно сразу насторожиться. Для начала вспомните, заказывали ли вы что-то по почте. Если нет, есть повод усомниться в легальности послания. Отсутствие контактных данных отправителя тоже должно настораживать. Бесплатных сюрпризов не бывает! Важно не вестись на удочку мошенников. Не забывайте, что за получение посылок из почтовых автоматов деньги не спрашиваются!

Вынужден также признать, что рассуждать легко, а следовать советам трудно. Убедился в этом и на собственном примере. Однажды я расплачивался за покупки у кассы магазина и неожиданно получил по телефону сообщение о задолженности перед телефонным оператором на сумму 1000 евро. Мне предлагалось пройти по ссылке для оплаты долга или получения распечатки. На доли секунды я даже задумался, откуда у меня такой долг? За границу не ездил, роумингом не пользовался. И тут я вдруг осознал, что СМС-ку отправил не мой телефонный оператор. А если бы под сообщением был указан правильный оператор? Даже не знаю, как бы я поступил.