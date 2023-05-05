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Студия Postimees: бизнес интернет-мошенников процветает вопреки всему?

11:00 Вируский окружной прокурор
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Интернет-мошенники снова на пике активности. Действуя от имени полицейских, банкиров и бизнесменов, злоумышленники безнаказанно обманывают жителей Эстонии. Почему кража денег у населения процветает на глазах у силовых органов? 

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом прокурор Вируской окружной прокуратуры Прийт Хейнсоо. Смотрите беседу в студии в 11:00!

  • Почему бизнес мошенников процветает, и особенно – в Ида-Вирумаа?
  • В Эстонии практикуются смс-фишинг, мошенничество с кибервалютой, бизнес от имени лжеполицейских и подставных банкиров, интернет-диверсии на корпоративном уровне. Способов обмана населения становится все больше?
  • Почему такие "бизнесмены" практически неуловимы?
  • Расследуются ли подобные дела? Какова их раскрываемость?
  • Как часто задерживаются преступники?
  • Реально ли вернуть потерянные деньги?
  • Жители Эстонии слишком наивны?
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