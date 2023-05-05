Интернет-мошенники снова на пике активности. Действуя от имени полицейских, банкиров и бизнесменов, злоумышленники безнаказанно обманывают жителей Эстонии. Почему кража денег у населения процветает на глазах у силовых органов?
Студия Postimees: бизнес интернет-мошенников процветает вопреки всему?
11:00 Вируский окружной прокурор
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом прокурор Вируской окружной прокуратуры Прийт Хейнсоо. Смотрите беседу в студии в 11:00!
- Почему бизнес мошенников процветает, и особенно – в Ида-Вирумаа?
- В Эстонии практикуются смс-фишинг, мошенничество с кибервалютой, бизнес от имени лжеполицейских и подставных банкиров, интернет-диверсии на корпоративном уровне. Способов обмана населения становится все больше?
- Почему такие "бизнесмены" практически неуловимы?
- Расследуются ли подобные дела? Какова их раскрываемость?
- Как часто задерживаются преступники?
- Реально ли вернуть потерянные деньги?
- Жители Эстонии слишком наивны?
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