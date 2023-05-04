Двух граждан Украины не впустили в Эстонию

3 мая на пограничный пункт Койдула прибыл гражданин Украины, документы которого были проверены, и выяснилось, что этот человек не является беженцем и не имеет документов, обосновывающих цель и условия его поездки. После проведенных процедур человек был возвращен в Россию.

Также в этот же день был проверен гражданин Украины, прибывший в пункт пропуска Лухамаа, документы которого были проверены, и выяснилось, что мужчина не является беженцем войны и не имеет документов, обосновывающих цель и условия поездки. После проведенных процедур человек был возвращен в Россию.