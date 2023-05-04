В группу AirBaltic входят авиакомпания AirBaltic Corporation, AirBaltic Trading, Baltijas Kravu Centrs и Aviation Crew Resources.

По данным Lursoft, AirBaltic последние четыре года работала в убыток.

Консолидированный доход группы в прошлом году составил 500,2 млн евро, что на 145% выше, чем в 2021 году, и всего на 2% ниже, чем в допандемическом 2019 году.

На результаты прошлого года повлияло распространение штамма Covid-19 Omicron и ограничения по коронавирусу в первом квартале года. Кроме того, вторжение России в Украину и его экономические последствия, включая рост цен на топливо.

В прошлом году AirBaltic обслужила 3,34 миллиона пассажиров. Для сравнения, в 2021 году число пассажиров составит 1,63 миллиона, в 2020 году - 1,34 миллиона, а в 2019 году - 5,05 миллиона.