Оборот AirBaltic Corporation в прошлом году вырос до 493,83 млн евро, а убыток снизился до 53 млн евро, сообщается на клиентском портале Lursoft.
В группу AirBaltic входят авиакомпания AirBaltic Corporation, AirBaltic Trading, Baltijas Kravu Centrs и Aviation Crew Resources.
По данным Lursoft, AirBaltic последние четыре года работала в убыток.
Консолидированный доход группы в прошлом году составил 500,2 млн евро, что на 145% выше, чем в 2021 году, и всего на 2% ниже, чем в допандемическом 2019 году.
На результаты прошлого года повлияло распространение штамма Covid-19 Omicron и ограничения по коронавирусу в первом квартале года. Кроме того, вторжение России в Украину и его экономические последствия, включая рост цен на топливо.
В прошлом году AirBaltic обслужила 3,34 миллиона пассажиров. Для сравнения, в 2021 году число пассажиров составит 1,63 миллиона, в 2020 году - 1,34 миллиона, а в 2019 году - 5,05 миллиона.
В конце прошлого года в авиакомпании работало более 2 100 человек, что на 38% больше, чем годом ранее.