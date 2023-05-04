Кредиты подорожают: Европейский центробанк вновь повысил базовые процентные ставки

Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял 4 мая решение повысить три базовые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, или 0,25 процентных пункта, и установить процентную ставку по основным операциям рефинансирования на уровне 3,75 процента, ставку по фиксированному варианту кредитования на уровне 4 процентов, а процентную ставку по варианту фиксированного депозита на уровне 3,25 процента с 10 мая.
По мнению совета, инфляция еще долго будет оставаться слишком быстрой. По данным центробанка, хотя общая инфляция в последние месяцы замедлилась, ценовое давление остается сильным. В то же время влияние прошлых повышений базовой ставки сильно ощущается на финансовых и монетарных условиях в зоне евро, но остается неясным, как поздно и насколько эффективно это отразится на реальной экономике, заявил ЕЦБ.
Дальнейшие решения Совета обеспечат доведение базовых процентных ставок до достаточно ограничительного уровня отвечающей среднесрочной цели инфляция в 2 процента и сохранение этого уровне до тех пор, пока это необходимо, указал центробанк. Решения о том, насколько ограничительными будут принятые меры и как долго будет уместно применять этот подход, по-прежнему будут принимать на основе данных. В частности, решения Совета по денежно-кредитной политике продолжают зависеть от оценки перспектив инфляции с учетом поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности передачи эффектов денежно-кредитной политики.
Базовые процентные ставки по-прежнему являются основным инструментом Совета управляющих ЕЦБ для формирования курса денежно-кредитной политики. В то же время Совет продолжает сокращать размер портфеля программы покупки активов Евросистемы умеренными и предсказуемыми темпами. В соответствии с этими принципами Совет ЦБ исходит из того, что с июля 2023 года реинвестирование в рамках плана выкупа активов будет приостановлено.
Объем портфеля плана покупки активов, по сообщению центробанка, будет уменьшаться умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку евросистема больше не будет реинвестировать все основные выплаты, полученные от ценных бумаг, срок действия которых истек. Снижение составит в среднем 15 млрд евро в месяц до конца июня 2023 года.
Совет также планирует реинвестировать основные выплаты, полученные от просроченных ценных бумаг, приобретенных в рамках плана экстренной покупки активов, чтобы сдержать экономические последствия пандемии, по крайней мере, до конца 2024 года. В любом случае будущая ликвидация портфеля EPP предназначена для того, чтобы избежать вмешательства в соответствующий курс денежно-кредитной политики.
Совет центробанка продолжает сохранять гибкость в реинвестировании возмещений, полученных в рамках портфеля плана экстренной покупки активов, для сдерживания экономических последствий пандемии с целью сдерживания рисков, угрожающих трансмиссионному механизму денежно-кредитной политики, возникающих в результате пандемии.
В то время как банки возвращают заемные средства посредством целевых долгосрочных операций рефинансирования, Совет управляющих ЕЦБ регулярно оценивает, насколько целевые кредитные операции поддерживают курс его денежно-кредитной политики.