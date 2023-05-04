Кредиты подорожают: Европейский центробанк вновь повысил базовые процентные ставки

По мнению совета, инфляция еще долго будет оставаться слишком быстрой. По данным центробанка, хотя общая инфляция в последние месяцы замедлилась, ценовое давление остается сильным. В то же время влияние прошлых повышений базовой ставки сильно ощущается на финансовых и монетарных условиях в зоне евро, но остается неясным, как поздно и насколько эффективно это отразится на реальной экономике, заявил ЕЦБ.

Дальнейшие решения Совета обеспечат доведение базовых процентных ставок до достаточно ограничительного уровня отвечающей среднесрочной цели инфляция в 2 процента и сохранение этого уровне до тех пор, пока это необходимо, указал центробанк. Решения о том, насколько ограничительными будут принятые меры и как долго будет уместно применять этот подход, по-прежнему будут принимать на основе данных. В частности, решения Совета по денежно-кредитной политике продолжают зависеть от оценки перспектив инфляции с учетом поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности передачи эффектов денежно-кредитной политики.

Базовые процентные ставки по-прежнему являются основным инструментом Совета управляющих ЕЦБ для формирования курса денежно-кредитной политики. В то же время Совет продолжает сокращать размер портфеля программы покупки активов Евросистемы умеренными и предсказуемыми темпами. В соответствии с этими принципами Совет ЦБ исходит из того, что с июля 2023 года реинвестирование в рамках плана выкупа активов будет приостановлено.