Уникальная возможность ⟩ Разыгрывается встреча с участниками Kalush Orchestra

МИД Эстонии выберет в соцсетях двух счастливчиков, которым предоставят возможность после концерта встретиться с участниками победившего в прошлом году на Евровидении Kalush Orchestra.
9 мая на площади Вабадузе в Таллинне состоится концерт в честь Дня Европы, где выступят Штефан, Танель Падар и действующий победитель Евровидения Kalush Orchestra.
Для участия в розыгрыше необходимо поделиться публикацией МИД в социальных сетях и отметить друга, с которым вы хотите вместе познакомиться с Kalush Orchestra. Встреча состоится после концерта. МИД свяжется с победителями в понедельник 8 мая.
Мероприятие, посвященное Дню Европы, начнется на площади Вабадузе 9 мая в 15:00 с зеленого фестиваля, посвященного биоразнообразию. Все желающие могут посетить посольства и учреждения Европейского союза. Концерт начинается в 18 и является бесплатным.
День Европы организован МИД, Центром господдержки, представительством Европейской комиссии в Эстонии, представительством Европарламента в Эстонии и Таллинном - зеленой столицей Европы 2023. Мероприятие финансируется совместно с ЕС.