Уникальная возможность ⟩ Разыгрывается встреча с участниками Kalush Orchestra

9 мая на площади Вабадузе в Таллинне состоится концерт в честь Дня Европы, где выступят Штефан, Танель Падар и действующий победитель Евровидения Kalush Orchestra.

Для участия в розыгрыше необходимо поделиться публикацией МИД в социальных сетях и отметить друга, с которым вы хотите вместе познакомиться с Kalush Orchestra. Встреча состоится после концерта. МИД свяжется с победителями в понедельник 8 мая.

Мероприятие, посвященное Дню Европы, начнется на площади Вабадузе 9 мая в 15:00 с зеленого фестиваля, посвященного биоразнообразию. Все желающие могут посетить посольства и учреждения Европейского союза. Концерт начинается в 18 и является бесплатным.