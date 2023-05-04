«Новости в 7» за 4 мая: срок службы в армии повысится, запрет публичных собраний на 9 мая, фестиваль еврейской культуры и поход по местам съемки «Сталкера»

Сегодня в выпуске:

- Новое правительство провело свое очередное заседание. Среди принятых решений - увеличение периода срочной службы в Силах обороны. Кого это коснется и что еще обсуждали министры - в нашем репортаже.

- Сообщения по стране: на сколько повысятся сборы в аэропорту Таллинна, будет ли полиция штрафовать за зимние покрышки и какой уникальный приз достался победителям марш-броска бойцов Куперьяновского батальона

- В столице впервые прошел фестиваль еврейской культуры "Сабаба", приуроченный к 35-летию возрождения деятельности общины. Наша корреспондент выяснила, что означает это слово на иврите и какую программу подготовили организаторы.

- Знаменитый советский кинорежиссер Андрей Тарковский некоторое время жил и работал в Эстонии. Именно в Таллинне и его окрестностях снят его шедевр «Сталкер». Наша съемочная группы посетила несколько локаций, где проходили съемки.

- Международная панорама: масштабная засуха в Испании - власти Каталонии ограничили потребление воды; в рамках борьбы с клабрИйской мафии по всей Европе арестованы десятки человек и какой милый подарок получили мексиканские спасатели от турецких коллег

- Как Британия готовится к коронации короля Карла Третьего? Помимо пышных церемоний, ярко украшенных улиц и множества сувениров, гостям Лондона предложат и новый уникальный сорт «пенного напитка», ящик которого будет отправлен на пробу и самому монарху.