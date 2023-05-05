БУДУЩЕЕ ЦЕНТРИСТОВ ⟩ Члены правления: перемены неизбежны, раскола не допустим

Белобровцев: – Возможно, но мы пока даже не знаем, кто вообще будет в списке кандидатов от Центристской партии. Чем больше сильных кандидатов, тем лучше! В таком случае мы сможем рассчитывать не на один, а на два мандата.

– Может ли Тоом не попасть в список кандидатов от Центристской партии, чтобы не перейти дорогу Ратасу?

Ааб: – Это вопрос демократии, он решается на Совете уполномоченных партии.

– Если Юри Ратас сфокусирует свое внимание на том, чтобы избраться в Европарламент, кто будет вытаскивать партию из пропасти, в которую она катится?

Ааб: – Пропасть – это довольно жесткое выражение.

– Центристы получили на недавних выборах на 10 мандатов меньше, чем четыре года назад, и рейтинги по-прежнему не на высоте…

Ааб: – Мы работаем над этим. Внутри партии активно обсуждается, что необходимо сделать, чтобы показать на следующих выборах более убедительный результат.

Белобровцев: – Если в какой-то момент лидер парти сменится, если Юри Ратас решит отойти в сторону, захочет баллотироваться в Европарламент и в случае своего избрания отправится в Брюссель, то у нас достаточно сильных кандидатов, которые смогут его заменить, в первую очередь – Михаил Кылварт.

– В какой мере сторонники Юри Ратаса рассчитывают на возвращение Кадри Симсон?