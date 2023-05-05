БУДУЩЕЕ ЦЕНТРИСТОВ ⟩ Члены правления: перемены неизбежны, раскола не допустим

– Господин Ааб, а кто, если не Симсон, ведь Кылварт вас не устраивает?
Ааб: – Меня устраивают все сильные руководители. Я предпочитаю только, чтобы инициатива шла снизу, от партийных ячеек и окружных организаций. Кстати, сейчас там идет интенсивное обсуждение этой темы.
– Готово ли крыло Михаила Кылварта после недавнего поражения на Совете уполномоченных что-то менять?
Белобровцев: – Повторяю, что у нас нет никаких крыльев в партии. Есть те, кто хотят немедленных перемен, и те, кто считает, что с переменами стоит подождать. Дело не в личностях, а в подходе. Перемены неизбежны, они будут, весь вопрос в том, когда именно.
Ааб: – Зря вы думаете, что те, кто голосовали против внеочередного съезда, – не хотят перемен. Все хотят перемен!
– Могут ли противоречия в отношении срочности перемен и личностей лидеров вылиться в раскол?
Ааб: – Я не предвижу раскола. Есть только разные мнения.
– Вы отрицаете противоречия в партии?
Ааб: – Есть только разные мнения.
Белобровцев: – Конечно, противоречия существуют. И это логично с учетом того, что в партии – 14 000 членов, в ней много разных мнений. Если делать вид, что противоречий не существует, то в это никто не поверит, и станет похоже на Коммунистическую партию, где все поголовно поддерживают генеральную линию. Однако, не думаю, что имеющиеся противоречия могут привести к расколу.
– Возможно ли создание русской партии на большом осколке ЦП?