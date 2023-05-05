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БУДУЩЕЕ ЦЕНТРИСТОВ ⟩ Члены правления: перемены неизбежны, раскола не допустим

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Ааб: до пропасти центристам еще далеко
  • Белобровцев: Ратасу найдется замена
  • Ааб: надеемся на возвращение Симсон

Почему большинство центристов против перемен, на которых настаивает Михаил Кылварт? Могут ли противоречия вылиться в раскол и создать почву для создания русской партии?

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире представители двух лагерей внутрипартийной борьбы Яак Ааб и Вадим Белобровцев, оба – депутаты Рийгикогу и члены правления Центристской партии (ЦП).

Выдержки из беседы:

– Каковы настроения в Центристской партии? Велико ли напряжение между двумя лагерями?

Ааб: – У нас нет лагерей. Мы все в одном лагере – в одной партии из 14 000 человек. Разумеется, есть разные мнения относительно будущего партии.

– Рейтинги ЦП не блещут даже на фоне недовольства населения политикой правящей Партии реформ. Сделаны ли выводы? Собираетесь ли вы что-то менять?

Белобровцев: – Отношусь к рейтингам скептически. Не удивительно, что роста популярности центристов нет, так как мы находимся в парламентской оппозиции, потеряли на выборах определенное количество мандатов, и у всех на слуху – только коалиция. Уверяю, что выводы делаются и что-то меняется. Одна из целей – сделать центристскую фракцию ведущей оппозиционной силой в парламенте.

Ааб: – Отмечу, что больше всего упал рейтинг реформистов.

– При этом центристы ничего не отыграли и рейтинг не нарастили!

Ааб: – Мы работаем над этим.

– Юри Ратас заявил о своих амбициях в отношении Европарламента. А кто будет вытаскивать партию из ямы?

Белобровцев: – Хорошо, что ведущие политики партии, включая ее председателя, хотят баллотироваться в Европарламент.

– Это означает, что за место в Европарламенте развернется нешуточная борьба на уровне Юри Ратас – Яна Тоом?

Белобровцев: – Возможно, но мы пока даже не знаем, кто вообще будет в списке кандидатов от Центристской партии. Чем больше сильных кандидатов, тем лучше! В таком случае мы сможем рассчитывать не на один, а на два мандата.

– Может ли Тоом не попасть в список кандидатов от Центристской партии, чтобы не перейти дорогу Ратасу?

Ааб: – Это вопрос демократии, он решается на Совете уполномоченных партии.

– Если Юри Ратас сфокусирует свое внимание на том, чтобы избраться в Европарламент, кто будет вытаскивать партию из пропасти, в которую она катится?

Ааб: – Пропасть – это довольно жесткое выражение.

– Центристы получили на недавних выборах на 10 мандатов меньше, чем четыре года назад, и рейтинги по-прежнему не на высоте…

Ааб: – Мы работаем над этим. Внутри партии активно обсуждается, что необходимо сделать, чтобы показать на следующих выборах более убедительный результат.

Белобровцев: – Если в какой-то момент лидер парти сменится, если Юри Ратас решит отойти в сторону, захочет баллотироваться в Европарламент и в случае своего избрания отправится в Брюссель, то у нас достаточно сильных кандидатов, которые смогут его заменить, в первую очередь – Михаил Кылварт.

– В какой мере сторонники Юри Ратаса рассчитывают на возвращение Кадри Симсон?

Ааб: – До отъезда в Брюссель Кадри Симсон была зампредседателя партии, мы очень надеемся на ее возвращение и активное участие в работе партии.

– Господин Ааб, а кто, если не Симсон, ведь Кылварт вас не устраивает?

Ааб: – Меня устраивают все сильные руководители. Я предпочитаю только, чтобы инициатива шла снизу, от партийных ячеек и окружных организаций. Кстати, сейчас там идет интенсивное обсуждение этой темы.

– Готово ли крыло Михаила Кылварта после недавнего поражения на Совете уполномоченных что-то менять?

Белобровцев: – Повторяю, что у нас нет никаких крыльев в партии. Есть те, кто хотят немедленных перемен, и те, кто считает, что с переменами стоит подождать. Дело не в личностях, а в подходе. Перемены неизбежны, они будут, весь вопрос в том, когда именно.

Ааб: – Зря вы думаете, что те, кто голосовали против внеочередного съезда, – не хотят перемен. Все хотят перемен!

– Могут ли противоречия в отношении срочности перемен и личностей лидеров вылиться в раскол?

Ааб: – Я не предвижу раскола. Есть только разные мнения.

– Вы отрицаете противоречия в партии?

Ааб: – Есть только разные мнения.

Белобровцев: – Конечно, противоречия существуют. И это логично с учетом того, что в партии – 14 000 членов, в ней много разных мнений. Если делать вид, что противоречий не существует, то в это никто не поверит, и станет похоже на Коммунистическую партию, где все поголовно поддерживают генеральную линию. Однако, не думаю, что имеющиеся противоречия могут привести к расколу.

– Возможно ли создание русской партии на большом осколке ЦП?

Белобровцев: – Повторюсь, никакого раскола нет и не будет. Время этнических или национальных партий в Эстонии уже давно прошло.

Ааб: – Я не верю в создание русской партии, поскольку никаких осколков ЦП партии не будет. Мы не допустим этого!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: почему центристы не хотят перемен в партии? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko
Студия Postimees: почему центристы не хотят перемен в партии? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko Фото: Sander Ilvest
  • Каковы настроения в Центристской партии (ЦП)? Велико ли напряжение?
  • Почему большинство центристов не желает перемен в руководстве?
  • Рейтинги ЦП падают даже на фоне недовольства населения действиями правящей Партии реформ. Сделаны ли выводы?
  • Юри Ратас заявил о своих амбициях в отношении Европарламента. А кто будет выводить партию из кризиса? 
  • В какой мере центристы рассчитывают на возвращение из Брюсселя Кадри Симсон?
  • Готово ли крыло Михаила Кылварта после первого поражения что-то менять?
  • Могут ли противоречия внутри ЦП вылиться в образование русской партии?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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