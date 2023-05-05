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Студия Postimees: почему центристы не хотят перемен в партии?

12:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Почему большинство центристов против перемен, на которых настаивает Михаил Кылварт? Могут ли противоречия вылиться в раскол и создать почву для создания русской партии?

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире представители двух лагерей внутрипартийной борьбы Яак Ааб и Вадим Белобровцев, оба – депутаты Рийгикогу и члены правления Центристской партии. Смотрите беседу в студии в 12:00!

  • Каковы настроения в Центристкой партии (ЦП)? Велико ли напряжение?
  • Почему большинство центристов не желает перемен в руководстве?
  • Рейтинги ЦП падают даже на фоне недовольства населения действиями правящей Партии реформ. Сделаны ли выводы?
  • Юри Ратас заявил о своих амбициях в отношении Европарламента. А кто будет выводить партию из кризиса? 
  • В какой мере центристы рассчитывают на возвращение из Брюсселя Кадри Симсон?
  • Готово ли крыло Михаила Кылварта после первого поражения что-то менять?
  • Могут ли противоречия внутри ЦП вылиться в образование русской партии?
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