Студия Postimees: почему центристы не хотят перемен в партии?

Почему большинство центристов против перемен, на которых настаивает Михаил Кылварт? Могут ли противоречия вылиться в раскол и создать почву для создания русской партии?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире представители двух лагерей внутрипартийной борьбы Яак Ааб и Вадим Белобровцев, оба – депутаты Рийгикогу и члены правления Центристской партии. Смотрите беседу в студии в 12:00!
- Каковы настроения в Центристкой партии (ЦП)? Велико ли напряжение?
- Почему большинство центристов не желает перемен в руководстве?
- Рейтинги ЦП падают даже на фоне недовольства населения действиями правящей Партии реформ. Сделаны ли выводы?
- Юри Ратас заявил о своих амбициях в отношении Европарламента. А кто будет выводить партию из кризиса?
- В какой мере центристы рассчитывают на возвращение из Брюсселя Кадри Симсон?
- Готово ли крыло Михаила Кылварта после первого поражения что-то менять?
- Могут ли противоречия внутри ЦП вылиться в образование русской партии?
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