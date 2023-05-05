Время коммента ⟩ Победа над памятью: можно ли вылечить девятое мая от пропаганды

Первый раз я задумался о смысле праздника, когда ядерному событию исполнялось 55 лет, то есть в 2000 году. Мы ехали в троллейбусе с подругой мимо «бронзового солдата», он был еще на старом месте. Она говорила, что ей отчетливо не нравится происходящее вокруг этой даты в постсоветские годы. Что ей непонятно, как люди, которые стремятся к чему-то новому, могут так упорно цепляться за прошлое и славить войны с их убийством и разрухой. А я ей возражал, как мне казалось, с житейской точки зрения: еще живы старики, для которых этот праздник важен, так что пусть спокойно доживут свое.

Переехав на кладбище, «бронзовый солдат» стал чаще видеть людей в похожей форме. Май 2019. Фото: Tairo Lutter/postimees/scanpix

Это была версия гуманизма, которую я усвоил подростком, плача вместе с родителями (1938 и 1940 года рождения) под песню Булата Окуджавы в исполнении Нины Ургант из фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Он вышел к 25-летию победы, ветераны тогда только начинали умирать нестарыми людьми.

Я рос в культуре, где к ветеранам надо было относиться с уважением. Оно только усиливалось их молчанием. Никто никогда не рассказывал о войне и не комментировал связанные с ней пропагандистские произведения. Приходившие к нам в школу люди с медалями на пиджаках были похожи на плотно закупоренные сосуды. Они смотрели сквозь детей в свое прошлое, о котором их рты говорили какую-то дежурную ахинею.