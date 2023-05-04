Не попадитесь ⟩ «Бизнесвумен» разводит людей, продавая товары на Facebook

В октябре в аналогичном случае TTJA сообщило Postimees, что черный список носит информационный характер и не повлечет за собой никаких юридических последствий, кроме включения в список и публикации в Интернете. Поскольку выполнение решений комиссии не является обязательным по закону, а добровольным, они не могут наложить штраф на фирму, не выполнившую решение.

По словам Вейко Копамехе, руководителя секретариата комиссии по потребительским спорам, почти треть решений комиссии остаются невыполненными, поэтому они и предложили внести изменения в закон.

TTJA относится к административной сфере Министерства экономики и коммуникаций (MKM). Лаура Лаастер, руководитель отдела по связям с общественностью министерства, сообщила Postimees в ноябре, что MKM готовит поправки к закону о защите прав потребителей, чтобы сделать внесудебное урегулирование потребительских споров более эффективным.

Это означает, что если комиссия по потребительским спорам принимает решение в пользу потребителя, а торговец не выполняет его добровольно, потребитель может обратиться непосредственно к судебному исполнителю, чтобы заставить торговца выполнить решение. «В настоящее время изменения координируются Министерством юстиции, и мы планируем приступить к их реализации в первой половине 2023 года», - сказала Лаастер.