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Не попадитесь ⟩ «Бизнесвумен» разводит людей, продавая товары на Facebook

Аймур-Яан Кескель
, экономический журналист
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Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA). Фото: Kermo Benrot
  • Продавец находится в черном списке защиты прав потребителей за три случая.
  • В Интернете есть несколько предупредительных постов о продавце, но это ей не мешает работать.

В январе прошлого года клиент заказал одежду на сумму 44 евро у предпринимательницы из Facebook, но не получил товар после оплаты. Ему также не прислали счет или какое-либо другое доказательство покупки. У других людей также возникали проблемы с этим продавцом.

Когда заказанная одежда не пришла к клиенту в оговоренный срок, он попросил вернуть деньги и связался с продавцом. Однако индивидуальный предприниматель Аве-Ли Карро, получившая деньги за одежду, не вернула их. Она не объяснила покупателю, почему заказанный им товар не будет доставлен.

После этого покупатель подал жалобу в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Департамент обратился к продавцу за разъяснениями, после чего он заявил, что товар находится в Турции. Она заявила, что оплатила товар, но не получила его.

TTJA установил, что между сторонами был заключен договор, по которому покупатель должен был получить товар, но этого не произошло. По решению комиссии по потребительским спорам продавец должен был вернуть сумму покупателю в полном объеме в течение 30 дней. Однако деньги до сих пор не перечислены.

В решении комиссии по потребительским спорам указано, что продавец по существу не ответил на жалобу покупателя.

Черный список торговцев

Согласно закону, решение комиссии по потребительским спорам является добровольным для торговца. Если он не выполнит решение в течение 30 дней, то будет помещен в черный список торговцев, не выполнивших решение, до тех пор, пока оно не будет выполнено, но не более чем на 12 месяцев. Этот список является публичным и доступен на сайте департамента.

В данном случае 12 месяцев истекут 24 августа. После этого фирма будет удалена из черного списка TTJA. После этого у клиента будет возможность обратиться в суд для защиты своих прав. Если дело будет передано в суд, решение будет удалено из черного списка комиссии по потребительским спорам.

В октябре в аналогичном случае TTJA сообщило Postimees, что черный список носит информационный характер и не повлечет за собой никаких юридических последствий, кроме включения в список и публикации в Интернете. Поскольку выполнение решений комиссии не является обязательным по закону, а добровольным, они не могут наложить штраф на фирму, не выполнившую решение.

По словам Вейко Копамехе, руководителя секретариата комиссии по потребительским спорам, почти треть решений комиссии остаются невыполненными, поэтому они и предложили внести изменения в закон.

TTJA относится к административной сфере Министерства экономики и коммуникаций (MKM). Лаура Лаастер, руководитель отдела по связям с общественностью министерства, сообщила Postimees в ноябре, что MKM готовит поправки к закону о защите прав потребителей, чтобы сделать внесудебное урегулирование потребительских споров более эффективным.

Это означает, что если комиссия по потребительским спорам принимает решение в пользу потребителя, а торговец не выполняет его добровольно, потребитель может обратиться непосредственно к судебному исполнителю, чтобы заставить торговца выполнить решение. «В настоящее время изменения координируются Министерством юстиции, и мы планируем приступить к их реализации в первой половине 2023 года», - сказала Лаастер.

Postimees обратился к Керро за комментарием по поводу сложившейся ситуации, но она не отвечала журналисту в течение нескольких дней. Postimees также не удалось получить комментарий от клиента, купившего товар.

Проблемы с продавцом возникали и раньше

В мае 2022 года портал Elu24 писал, что Аве-Ли Керро продала качели на Facebook, но, несмотря на перевод денег, качели так и не дошли до покупателя. Когда клиент связался с Керро, она сначала ответила и объяснил задержку проблемами с транспортом, но со временем перестала отвечать на письма покупателя.

«В начале апреля я наткнулся на объявление в Facebook, в котором продавались именно те домашние качели, которые я и хотел», - сказал журналисту Elu24 потерявший деньги Каспар.

По его словам, продавец быстро откликнулся и предложил взять еще две штуки, чтобы было выгоднее. «Мне не нужны были еще две, поэтому я согласился на одни качели, которые стоили 37 евро, включая почтовые расходы», - добавил он.

Каспар не стал обращаться в TTJA или в полицию, но в ответ на это он написал пост в группе Facebook «Petturid avalikuks» («Разоблачение мошенников»), где утверждалось, что Керро также не доставила товар десяткам людей.

В то время Керро не дала комментариев Elu24.

В черном списке TTJA есть еще два случая, когда Керро продала товар, но не доставила его покупателям. В одном случае был заказан ковер, а в другом товар не уточняется. В этих двух случаях она также не ответила на запрос TTJA.

По данным Налогово-таможенного департамента индивидуальный предприниматель Аве-Ли Карро, по состоянию на 4 мая, имеет налоговый долг перед государством в размере 3 538,26 евро.

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