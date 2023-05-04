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Видео ⟩ В Анкаре произошла потасовка между членами российской и украинской делегаций

Meduza.io
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Драка. Фото иллюстративное.
Драка. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

В Анкаре во время Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) произошла потасовка между членами российской и украинской делегаций.

Видео конфликта опубликовал украинский журналист Денис Гороховский. На нем представитель российской делегации вырывает украинский флаг из рук депутата Верховной Рады Александра Мариковского. Тот в ответ нападает на него.

Об инциденте также сообщило российское агентство ТАСС. В сообщении со ссылкой на источник в российской делегации говорится, что член украинской делегации напал на секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого в коридорах гостиницы, где проходит саммит.

«Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры. Прибыл консул и врач, оказываем необходимую помощь», - сказали в посольстве России в Анкаре.

О том, что российский дипломат вырвал украинский флаг из рук депутата Рады, в сообщении ТАСС не говорится.

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