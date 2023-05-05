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ВИДЕО ⟩ Украинская ПВО сбила над центром Киева собственный беспилотник

Война в Украине, 436-й день
rus.postimees.ee
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Пожарные тушат пожар в здании, которое загорелось после взрывов в Киеве. 4 мая в небе над Киевом был обнаружен боевой беспилотник, его сбили ВСУ.
Пожарные тушат пожар в здании, которое загорелось после взрывов в Киеве. 4 мая в небе над Киевом был обнаружен боевой беспилотник, его сбили ВСУ. Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 436-го дня войны, 5 мая.

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