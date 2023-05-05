В результате стрельбы в Сербии погибли 8 человек

В результате перестрелки в 60 километрах к югу от столицы Сербии Белграда погибли восемь человек, еще 13 получили ранения, сообщает агентство APF в пятницу, 5 мая.

Перестрелка случилась поздно вечером 4 мая недалеко от города Младеноваца в деревне Дубона, сообщают СМИ Сербии.

Напавший открыл огонь из автоматического оружия из движущегося автомобиля и скрылся, сообщает телеканал РТС. Полиция объявила его в розыск.

Сообщается, что огонь, вероятно, открыл 21-летний мужчина. В операции было задействовано множество полицейских машин и вертолеты, отмечает AFP.

«Преступник находится в бегах, и все доступные патрули были отправлены в направлении Младеноваца», - сообщил представитель полиции.