Пыхья-Таллинн будут патрулировать охранники на электросамокатах

«С начала мая район патрулирует охранная фирма Patriot Security OÜ. Патруль проверяет места, откуда раньше поступали жалобы о нарушении общественного порядка. Под особым вниманием районы, где алкогольные магазины находятся возле образовательных учреждений, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. - С наступлением весны возникает потребность в усиленном контроле над порядком в парках, у трамвайных и автобусных остановок и рядом с алкогольными магазинами».

Охранники будут патрулировать район не только на машинах, но и на электросамокатах и пешком. Также охранник будет дежурить во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) в периоды наибольшего числа посетителей.

По словам Пихлап, в обязанности правоохранительного патруля входит не только обеспечение общей безопасности в районе, он также играет важную роль в поддержании приятной и чистой городской среды. «Кроме патруля мы плотно сотрудничаем со сторожами в парках, с Таллиннским департаментом муниципальной полиции и полицией», - отметила она.