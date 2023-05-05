Бывший глава PPA успешно заблокировал начатое в отношении него производство

В конце марта разразился скандал: выяснилось, что Полиция безопасности (КаПо) подозревает в пособничестве афере главу PPA Эльмара Вахера, когда тот для вида принял на службу начальника таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) возбудил дисциплинарное производство в отношении Вахера, чтобы выяснить факты и вину Вахера и назначить ему дисцилинарное взыскание.

По словам начальника отдела внутреннего аудита Министерства внутренних дел Тармо Ольго, в самом начале дисциплинарного производства сотрудники министерства запросили у Вахера разъяснения по поводу обстоятельств работы Хельдна в PPA и его участия в нем. «Вахер долго думал и, наконец, через своего представителя заявил, что не хочет давать пояснений. При этом он сообщил нам, что намерен обжаловать начатое в отношении него дисциплинарное производство в суде», - сказал Ольго.