Бывший глава PPA успешно заблокировал начатое в отношении него производство

Бывшему генеральному директору Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмару Вахеру удалось успешно заблокировать в суде дисциплинарное производство, начатое в отношении него Министерством внутренних дел по делу о мошенничестве.
В конце марта разразился скандал: выяснилось, что Полиция безопасности (КаПо) подозревает в пособничестве афере главу PPA Эльмара Вахера, когда тот для вида принял на службу начальника таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) возбудил дисциплинарное производство в отношении Вахера, чтобы выяснить факты и вину Вахера и назначить ему дисцилинарное взыскание.