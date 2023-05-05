Путин: международные спортивные функционеры уничтожают олимпийские принципы

Некоторое время назад МОК порекомендовал вернуть спортсменов из стран-агрессоров на международную арену, правда, при соблюдении очень жестких условий. Например, они не могут выставлять свою команду. Но нет единых правил для каждой спортивной дисциплины, что вносит сумятицу.

На прошлой неделе российские спортсмены в очередной раз выразили свое недовольство. В совместном заявлении спорткомитета МОК обвинили в дискриминации. В обращении также, как обычно, говорилось о нарушении прав человека.

«По нашей оценке, создан опасный прецедент, поскольку ни один спортсмен в будущем не может быть уверен, что будут уважаться и соблюдаться его гражданские права. Все решения необходимо принимать в строгом соответствии с законами и олимпийской хартией, без исключений», - написано в обращении.

«Российские спортсмены всегда и везде поддерживал олимпийскую хартию, олипийские ценности и единство. Сейчас мы должны жить по новым правилам. Это унизительное разделение».

Чуть позже высказался и президент РФ Владимир Путин.