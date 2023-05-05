Детский фонд обратился к жителям Эстонии: поможем маленькому Рагнару попасть домой

Маленький Рагнар родился в январе этого года, но так торопился появиться на свет, что встретился с матерью уже в машине скорой помощи. К сожалению, ребенок находился в тазовом предлежании, и после рождения врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. Но на данный момент в детской поликлиники Клиники Тартуского университета Рагнар поправился и наконец-то может отправиться домой, но для этого ему нужен небольшой набор устройств.

Рагнар еще не умеет глотать самостоятельно, ему установили трахеостому и гастростому. Когда он поедет домой, он получит большую часть необходимого оборудования (питательный насос, мешок амбу, аспиратор и кислородный баллон) из детской поликлиники, а больница и Больничная касса оплатят это. К сожалению, детям с его диагнозом не назначают пульсоксиметр, который, однако, по словам лечащего врача ребенка, все же необходим - он даст родителям уверенность и знание того, что если Рагнару станет плохо, то необходимо снова ехать в больницу.

«Пульсоксиметр помогает измерять содержание кислорода в крови ребенка, но, к сожалению, Больничная касса оплачивает этот прибор только в том случае, если ребенку требуется постоянная кислородная терапия. К счастью, Рагнару это не нужно, поэтому его диагноз "неправильный", и родителям надо самим искать почти 3500 евро, но семье остро нуждающегося в помощи ребенка негде взять такие деньги», - уточнили в Детском фонде ТУ.

По словам руководителя по поддержке Детского фонда Эвели Ильвес, чувство безопасности является самой большой ценностью для семьи с больным ребенком, и она надеется, что неравнодушные люди понимают это. «Мы в Детском фонде настроены оптимистично и надеемся, что в один прекрасный день при поддержке медицинского страхования больные дети будут получать именно те лекарства и оборудование, которые им нужны по мнению лечащих врачей, и это независимо от того, правильный или неправильный диагноз, а пока мы просим помощи делающих пожертвования людей», - отметила она.