В Ласнамяэ вновь открывается единственный в Эстонии роликовый парк

«Я рада, что открывшийся в прошлом году уникальный парк для катания на роликах пользуется популярностью и что наши партнеры решили продолжить этот проект. Это дополнительная возможность проведения досуга как для жителей нашего района, так и для гостей, что для меня очень ценно», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Ласнамяэский ролледром (ул. Варраку, 18) будет открыт там же, где и Ласнамяэский каток, который работает зимой. Роликовый парк ждет посетителей по пятницам с 15.00 до 21.00. и по выходным с 12.00 до 21.00.

«В этом сезоне мы увеличили количество коньков, доступных для проката, до более чем 150 пар. Мы предлагаем коньки от 26 до 44 размера. Поскольку безопасность наших посетителей является одним из наших главных приоритетов, мы настоятельно рекомендуем попросить у обслуживающего персонала защитное снаряжение и шлем», - сказал руководитель роликового парка Сильвер Уусталу.

На месте за дополнительную плату можно взять роликовые коньки напрокат. Стоимость проката для взрослых составляет 6 евро/час, для молодежи до 15 лет и пожилых людей - 4 евро/час. Использование шлемов и защитного снаряжения бесплатно. Выдача инвентаря заканчивается в 20.30, то есть за полчаса до закрытия парка.

При наличии собственных роликовых коньков пользование полем бесплатно.

В течение недели запланированы тренировки для школ и партнеров Ласнамяэского роликового парка. Школьные группы приглашаются на занятия по катанию на роликовых коньках и физкультуре. Школы могут бесплатно пользоваться роллердромом с четверга по пятницу с 8.00 до 17.00. Для двух учителей аренда коньков и оборудования бесплатна. Ученики, у которых нет собственных коньков, должны оплатить прокат согласно прейскуранту. Школы могут зарегистрироваться на сайте парка: koolidele.uisupark.ee.