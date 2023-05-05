Молодежная сборная лучников вернулась с международных соревнований с личными рекордами

С 1 по 6 мая в Словении прошел первый этап молодежного Гран-при по стрельбе из лука, в котором приняли участие и шесть лучников из Эстонии: Андрес Сарапуу, Ханна Элис Хаавапуу, Мариэлле Лаасма, Патрик Ярве, Тарвет Лаби и Лийс Кирш.
Для наших спортсменов это было первое зарубежное соревнование, причем, несмотря на это, они сумели в дождливой и ветреной Словении установить три личных рекорда. Андрес Сарапуу в квалификационном туре набрал рекордные 613 очков. Ханна Элис Хаавапуу, впервые соревнующаяся в классе U21, также набрала рекордные 518 очков. Новым личным рекордом Тарвета Лаби стали 588 очков, а в дуэльном поединке он проиграл лишь одно очко.
В этот раз наши спортсмены высоких мест не заняли и завершили соревнования на 33-м месте. Смешанные команды заняли 9 место.
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