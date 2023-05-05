Молодежная сборная лучников вернулась с международных соревнований с личными рекордами

Для наших спортсменов это было первое зарубежное соревнование, причем, несмотря на это, они сумели в дождливой и ветреной Словении установить три личных рекорда. Андрес Сарапуу в квалификационном туре набрал рекордные 613 очков. Ханна Элис Хаавапуу, впервые соревнующаяся в классе U21, также набрала рекордные 518 очков. Новым личным рекордом Тарвета Лаби стали 588 очков, а в дуэльном поединке он проиграл лишь одно очко.