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Президент Карис с супругой отправились в Лондон на коронацию Карла III

BNS
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Сирье Карис и Алар Карис.
Сирье Карис и Алар Карис. Фото: Margus Ansu

Президент Алар Карис и Сирье Карис отправились в пятницу в Лондон, чтобы по приглашению короля Соединенного Королевства Карла III и королевы Камиллы в субботу присутствовать на церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве.

В пятницу президент Карис посетит созданный для разработки новых технологий инновационный акселератор НАТО DIANA и проведет двусторонние встречи с коллегами.

Во время визита в Лондон президент Алар Карис и Сирье Карис также посетят Эстонский дом и встретятся там с эстонской общиной.

Президентская чета вернется в Эстонию в воскресенье вечером.

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