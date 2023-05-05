Президент Карис с супругой отправились в Лондон на коронацию Карла III

Президент Алар Карис и Сирье Карис отправились в пятницу в Лондон, чтобы по приглашению короля Соединенного Королевства Карла III и королевы Камиллы в субботу присутствовать на церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве.
В пятницу президент Карис посетит созданный для разработки новых технологий инновационный акселератор НАТО DIANA и проведет двусторонние встречи с коллегами.
Во время визита в Лондон президент Алар Карис и Сирье Карис также посетят Эстонский дом и встретятся там с эстонской общиной.
Президентская чета вернется в Эстонию в воскресенье вечером.