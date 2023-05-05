История повторяется: в будущем году Россия хочет создать аналог Олимпийских игр

Нынешние игры «Дружба» планируется провести в следующем году после окончания Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин. После развязанной в феврале прошлого года войны против Украины и отстранения спортсменов страны-агрессора от международных соревнований постоянно говорят об организации возможных новых соревнований.

Идею организации подобных игр обсудили на заседании правительства, где также участвовал и президент РФ Владимир Путин. Как сообщается, Матыцин подчеркивал, что хочется проводить больше соревнований и привлечь к участию так называемые дружественные государства.

Соревнования 1984 года были ясной альтернативой бойкотированной Олимпиаде (можно отметить, что Олимпийские игры в Москве 1980 года бойкотировали многие западные страны). Также неясно, попадут ли россияне на ОИ в Париже в следующем году. Если попадут, то идея организации игр «Дружба» исчезнет.

В 1986 году, на фоне шквала бойкотов, создатель CNN Тед Тернер организовал Игры доброй воли в Москве, пытаясь тем самым наладить отношения между двумя мировыми сверхдержавами. Не лишним будет отметить, что годом ранее лидером СССР стал новатор Михаил Горбачев.